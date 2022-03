Egyéniben 32-es tábla kezdte a küzdelmeket – rendeztek selejtezőket is. A kőszegiek 24 éves kiválósága első kiemeltként egyből a főtáblán kapott helyet. Két budapesti és egy fehérgyarmati ellenfelet legyőzve jutott be az elődöntőbe, ahol a Vasas versenyzője, Boros Attila várt rá. Az összecsapást 6:4, 6:2-re a később a bajnoki címet is begyűjtő Boros nyerte – Bartakovics értékes bronzéremmel vigasztalódott.

A Kőszegi SE másik teniszezője, Szappanos Márton is ott volt a fedett pályás országos bajnokságon. Jól kezdett, azonban sérülés miatt fel kellett adnia a mérkőzését. Párosban Cseresznyés Máté (MTK) oldalán nevezett Bartakovics – szintén 32-es tábla kezdte a küzdelmeket. A budapesti–kőszegi duó remek formában menetelt a döntőig. Ahol szintén ellenállhatatlan teniszt bemutatva 6:4, 6:1 arányban diadalmaskodott a Kincses Kolos–Kincses Kristóf (MTK) kettős ellen.