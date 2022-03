Hétről hétre egyre jobb formába lendül a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia élvonalbeli csapata, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a múlt hétvégi kisvárdai bravúrpont. Azt csak halkan tesszük hozzá, hogy a döntetlennek ezúttal a hazai csapat örülhetett jobban, hiszen nem akármilyen végjátékban sikerült otthon tartania egy pontot.

A Pődör-alakulatnak azonban ettől még nincs rossz szájíze, hiszen célt ért, ponttal tért haza Szabolcsból, ami egyértelműen bravúrnak számított. Pénteken kezdetét veszi egy hatmeccses hazai sorozat, amelynek első állomásaként az Alba Fehérvár ellen folytathatja jó szereplését a szombathelyi gárda.

– Legfontosabb célunk ezen a találkozón, hogy lépjünk egyet előre a tabellán – szögezte le Pődör Zoltán, a Hungast SZKKA vezetőedzője. – Ehhez mindenképpen nyernünk kell. Ennek szellemiségében várjuk a mérkőzést, csapatom győzni akar, ez hűen tükröződött a heti edzésmunka során is. Sokszor elmondtam, most is hangsúlyozom, hogy együttesünk nem kieső csapat, ezt bizonyította az elmúlt hetekben és újfent bebizonyítja pénteken is, hogy mit ér – emelte ki a klubvezető. Az Alba Fehérvár és az SZKKA tavaly novemberben Székesfehérváron randevúzott egymással, akkor egyetlen góllal (29-28) múlták felül a Fejér megyeiek a vasiakat. – Az Alba egy tehetséges fiatalokból álló együttes – fogalmazott Pődör Zoltán.

– Mindig is jól tudtunk a fehérvárihoz hasonló csapatokkal játszani. Nem az ellenféllel kell foglalkoznunk, hanem magunkkal. Támadásainkat és védekezésünket fejlesztve saját játékunkat kell érvényre juttatnunk, ahogy azt tettük az elmúlt mérkőzéseken. Fontos lesz az is, hogy türelmesen játsszuk végig a támadásokat, mert a Kisvárda ellen is volt három-négy ígéretes akciónk, amelyeket elkapkodtunk. Ezeket profin kell lezárni és akkor győzni fogunk.