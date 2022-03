Meglehetősen sűrű napok állnak a Falco mögött, hiszen szerdán Spanyolországban játszott Bajnokok Ligája-mérkőzést, a Tenerife vendégeként kapott ki 87-62-re.

– Az első félidőben jól tartottuk magunkat, sőt, még a harmadik negyed eleje is rendben volt, de aztán ellenfelünk megszórta magát távolról, és nagyon meglépett, a negyedik negyed végére pedig talán el is fáradtunk – összegzett Verasztó Péter, a Falco saját nevelésű játékosa. De nincs megállás, szombaton következik a Kecskemét. A KTE idén halványabb szezont fut, csak kilencedik a tabellán – a listavezető szombathelyi gárda az összecsapás esélyese. December elején a szombathelyiek 87-83-ra nyertek Kecskeméten.

– Kedden hajnalban keltünk útra Tenerifére, és csütörtökön este értünk haza Szombathelyre, a sok utazás azért nem volt kellemes – mondta Verasztó Péter. – De fizikálisan készen állunk a kihívásokra, felkészültünk a heti két meccsre, szerintem bírni fogjuk a sűrű programot. A Kecskemétre két pénteki és egy szombati edzéssel készültünk. Az alapszakaszt már megnyertük, de az alapszakaszból hátralévő három meccsünket is meg akarjuk nyerni. Fontos, hogy ritmusban, jó formában maradjunk – ráadásul a győzelmek mindig jót tesznek az öltözői hangulatnak. Nem fogunk kiengedni, nem lassítunk. Komolyan vesszük a KTE elleni összecsapást is. Ellenfelünk rutinos, szervezett csapat, a magja régóta együtt játszik – kellemetlen ellenfél. Rendre szoros meccseket, nagy csatákat vívunk, most is erre számítok. És ne feledjük, hogy a KTE sokkal többet készülhetett, felszabadultan, és sokkal frissebben léphet pályára, ennek megfelelően nagyon oda kell figyelnünk.

Vasárnap már utazunk Franciaországba, Strasbourgba, az újabb BL-meccsünkre – szeretném, ha egy győztes bajnokival a hátunk mögött szállhatnánk fel hajnalban a buszra! A spanyolországi BL-mérkőzést kihagyó Kovács Benedek talán visszatérhet a pályára, Benke Szilárd viszont továbbra sem bevethető.