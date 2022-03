A két NB I.-es csapat találkozóján az alapszakaszgyőztes, felsőházi éllovas HVSE lépett pályára alsóházi riválisa ellen - annak ellenére is, hogy Alasztics és Dávid játékára sem számíthatott.

Haladás VSE - Aramis SE 1-1 (1-1). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 400 néző, futsal Magyar Kupa, negyeddöntő, első mérkőzés, vezette: Kubicsek, Sipos (Tóth-Tolnay).

HVSE: Gyimesi - Kovács M., Luiggi, Gerencsér, Vas. Csere: Homlok (kapus), Szalmás, Knizs, Hajmási, Dróth,Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Papp, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Aramis: Nyerges - Vattamány, Fekete, Bognár, Büki. Csere: Molnár (kapus), Fülöp, Korompay, Bélavári, Pap, Moga E., Lévai. Csere: Moga Flavius Lorant.

Gólszerzők: Luiggi (3.), ill. Fekete (12.)

Némi meglepetésre a vendégek kezdtek jobban. De a Haladás került előnybe: a budaörsi kapus bevédte Luiggi nem túl erős átlövését. De a folytatásban is sok helyzetet dolgozott ki az Aramis. Hol Gyimesi védett, hol az utolsó lövés nem sikerült. Valahogyan nem tudott felpörögni a Haladás. Ki is egyenlített a vendég - a játék képe alapján teljesen megérdemelten (12. perc: 1-1). Próbált tempót váltani a Haladás, magához ragadni az irányítást, de csak távoli lövésekig jutott. Az első félidőt viszont két komoly Aramis-helyzet zárta. Jól jött a szünet a Haladásnak.

Nagyobb lendülettel tárt vissza a pályára a HVSE - amit Gerencsér kapufája is jelzett. De a percek múlásával felvette a tempót az Aramis. Sőt olyannyira felbátorodott a vendég, hogy a félidő közepén vészkapus játékra váltott. Szükség volt Dróthra - így pályára lépett a bokájával bajlódó szombathelyi csapatkapitány. Fel is pörgött a hazaiak játéka, az egyik akciójuk végén kétszer is a kapufa segítette ki az ellenfelet. Aztán elromlott az eredményjelző, percekig állt a játék. Szorult a vendég, foggal, körömmel védekezett - és olykor veszélyesen kontrázott. De egyre fogyott az idő, és sorra maradtak ki a hazai helyzetek. Végül leperegtek a percek, és maradt a hazai szempontból csalódást jelentő 1-1-es döntetlen.

A visszavágót április 20.-án rendezik Budaörsön.