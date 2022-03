Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Győri Audi ETO KC 24-45 (13-21). Szombathely, Aréna Savaria, 700 néző, NB I.-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Kovács T., Mándli B.

SZKKA: Tomasevic – Szekerczés 2, Gorilszka 1, Stosic 2, Pődör R. 5, Biro 1. Csere: Balog, Christe (kapusok), Gheorghe, Horváth P. 4, Horváth A. 3, Zsákovics 3, Győri 2, Gabnai 1. Edző: Pődör Zoltán.

Győri ETO: Glauser – Schatzl, Kristiansen 3, Oftedal 5, Dale 4, Háfra 2, Faluvégi 4. Csere: Solberg – Blohm 4, Hansen 4, Nze-Minko 6, Lukács 7, Fodor 4, Ryu 2. Edző: Ambros Martin.



Az eredmény alakulása. 7. perc: 3-6. 19. p.: 6-15. 25. p.: 10-20. 34. p.: 14-22. 45. p.: 17-31. 51. p.: 21-36. 57. p.: 23-40.



Kiállítások: 2, ill. 0 perc.



Hétméteresek: 3/5 ill. 4/5.





Ünnepre készült a szombathelyi kézilabda-társadalom, hiszen mindig különleges pillanat, amikor a világ egyik legjobb csapatát, a Győri ETO-t láthatja vendégül a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia együttese. A találkozót megelőzően a hazai klub vezetősége az egykori Savaria Cipőgyár női élvonalbeli alakulatának tagjait köszöntötte, akik éppen 50 évvel ezelőtt debütáltak az első osztályban, ahol egészen 1975-ig szerepeltek. Az egyesület nevében dr. Hende Csaba tiszteletbeli elnök adott át egy emlékplakettet az ünnepelteknek.



Lendületesen, nagy kedvvel kezdte a találkozót a házigazda, amely Gorilszka és Szekerczés találataival 2-0-ra lépett el az ETO-tól. A kissé álmosan játszó vendégek a negyedik perc végén Blohm és Dale révén egyenlítettek, majd Faluvégi góljával a vezetést is átvették (2-3). A 13. minutumig sikerült az SZKKA-nak a két-három gólos különbséget, majd egy 5-0-ás sorozatot produkálva rövid időn belül nagy előnyre tett szert a vendég csapat (5-13). Pődör Zoltán ígéretéhez híven már az első félidőben lehetőséget adott a fiataloknak is, akik éltek a kínálkozó alkalommal. A 21. percben már tízzel ment a Győr (7-17), majd Háfra is értékesítette büntetőjét. A házigazda azonban nem esett össze, sőt, folyamatosan javuló védekezésével több ígéretes ETO-kontrát is megakasztott. Nem pörgött maximálisan fordulatszámon Ambros Martin együttese, amely ezúttal kevésbé erőltette a gyors lerohanásokat. A hazaiak közül egyre bátrabban játszott elől Horváth Anna, Zsákovics Sára és Győri Viktória is, így fiatalos virtussal 10 alá csökkentette az SZKKA a differenciát az első félidő végére (13-21).



Szünet után az addig pihentetett Lukács Viktóriát, Fodor Csengét és Ryu Eun Heet is pályára küldte a vendégek mestere. A friss emberek szemmel láthatóan jókorát lendítettek az ETO szekerén. Szigorított védekezésén a Győr, egy-két hazai bravúros védéstől eltekintve szinte valamennyi támadását góllal zárta le, míg a Pődör-csapat érezhetően egyre jobban fáradt. Negyedóra alatt mindössze négy gólt tudott dobni az SZKKA, amelyben Pődör Rebeka és Horváth Petra szállította a találatokat (17-31). Lukács Viktóriának 20 perc elég volt ahhoz, hogy beérje az ötgólos Oftedalt és Pődör Rebekát. Az utolsó 10 perc már csak formalitás volt, de szemet gyönyörködtető megoldásokból ekkor sem volt hiány. A Győri ETO végül nagyon magabiztosan, 21 góllal nyert Szombathelyen.