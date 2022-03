A vasiak házi gólkirálya, Tóth Milán nyerőember lehetett volna a vasárnapi, szegedi bajnokin. A csatár vezetést szerzett csapatának, majd a 87. percben százszázalékos helyzetben hibázott. – Az első félidőben ránk jöttek a szegediek, pedig nem az volt a tervünk, hogy magunkra húzzuk őket – mondta Tóth Milán.

– Szerencsére így is mi szereztük meg a vezetést. A gólom? Stieber szépen bevitte a labdát a jobb oldalon a tizenhatoson belülre, középre adott, Szijjártó sarokkal elém tette, én pedig ballal ellőttem. Arra figyeltem, hogy a bevetődő védők lábai alatt elrúgjam, végül az egyik szegedin jól pattant meg és vágódott a hálóba. A szünetben Németh Szabolcs arra hívta fel a figyelmünket, hogy nagy hangsúlyt fektessünk a védekezésre és hogy a második félidő első 15-20 percén sok fog múlni. Így is történt, szerintem tökéletesen védekeztünk, azonban így is kiegyenlítettek a hazaiak.

Mondhatom: ismét egy pontrúgás után. Az utóbbi időben ugyanis nagyon sok pontrúgás után kaptunk buta gólokat – most egy felesleges büntető miatt egyenlítettek a hazaiak. A folytatásban is jól tartottuk magunkat, tudtuk, hogy a szegediek jönni fognak, de mi is nyerni akartunk, bíztunk a kontráinkban. Sajnos a 87. percben ziccert hibáztam. A támadásnál 80 métert sprinteltem, úgyhogy örültem, hogy egyáltalán felértem a kapu elé. Miután Lencsétől megkaptam a labdát, az volt a tervem, hogy magasan visszalövöm a kapus helyére – de éppen bele tudott kapni a lövésbe Molnár. Az 1-1 nem rossz eredmény, viszont mivel sokáig vezettünk, helyzeteink voltak, kapufát lőttünk, így azt mondom: több volt a meccsben.