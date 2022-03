Delta Röplabda SE–Szombathelyi Egyetemi SE 0:3 (-21, -20, -23). Érd, 25 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Dobos V., Csarkó E.

SZoESE: Halmosi, Lakatos, Schnalzer, Kiss, Szalai, Kóbor. Csere: Bozzai, Németh. Edző: Biróné dr. Ilics Katalin.

Szoros meccset hozott a Delta és a SZoESE csatája. Az első szettben hátrányba kerülő szombathelyiek fordítani tudtak. A második játszmában sokáig fej fej mellett haladtak a felek, aztán három-négy ponttal elhúzott a SZoESE és ezt a szettet is behúzta. Az utolsó játékrész derekán kissé dekoncentrálttá vált a vasiak játéka, de időben észbe kaptak, így sikerült hozniuk ezt a játszmát is és ezzel együtt a meccset is.

Haladás VSE–ZTE Röplabda Klub 3:0 (7, 3, 11). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 40 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Barabás B., Sipos Z.

Haladás: Zoltán, Héjj, Marton, Németh-Takács, Horváth, Polgár. Csere: Katona Ragasits, Németh, Csóka, Kocsis, Bóta, Fatér, Varga. Edző: Mucsi Péter.

Nem a legerősebb csapatával érkezett a Zalaegerszeg Szombathelyre, így már a Hali nyitásaiból sejteni lehetett, hogy azokból a ZTE nem tud építkezni. A zöld-fehérek támadásban is ellenfelük fölé nőttek, így egyetlen percig sem volt kétséges a mérkőzés kimenetele – sorozatban hatodszor győzött a Haladás.

ZTE Röplabda Klub– Szombathelyi Egyetemi SE 3:0 (16, 18, 18). Zalaegerszeg, 35 néző, NB II.-es férfi röplabdamérkőzés, vezette: Veress M. I., Őri A.

SZoESE: Nagy, Konetsny, Gőczi, Kiss, Keszthelyi, Lang. Csere: Csikós, Kovács, Wendler, Kudron. Edző: Gőczi Roland. Az erőviszonyok tekintetében nem a SZoESE-nek állt a zászló a találkozót megelőzően, mivel elég foghíjas kerettel utazott el a Gőczi-csapat. Ennek megfelelően a ZTE lépett fel kezdeményezőbben. A szombathelyiek egyetlen szettben tudták megszorongatni a hazaiakat, akik végül magabiztosan nyertek.