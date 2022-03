Az időjárásra igen, a rendezésre viszont egyáltalán nem lehetett panasza azoknak a nehézatlétáknak, akik részt vettek hétvégén a Szombathelyi Dobó SE által rendezett Téli Dobó Magyar Bajnokságon a Sugár úti Atlétikai Centrumban. A népes mezőnyben a Dobó SE sportolói a tőlük megszokott remek teljesítménnyel rukkoltak elő.

– Helyezésekben abszolút azt hoztuk, amit szerettünk volna – értékelt Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője. – Versenyzőink között voltak olyanok, akiknek nagyon jól sikerült ez a torna, többen egyéni csúcsot értek el, de volt olyan is, akinek ezúttal kevésbé jött ki a lépés. Azt gondolom, örülhetünk annak ellenére, hogy az időjárás ezúttal sem fogadott minket a kegyeibe – fogalmazott a szombathelyi tréner. Kalapácsvetésben Halász Bence nagyon elkapta a fonalat idén, ugyanis sikerült túlszárnyalnia a múlt hétvégén elért 77 méter feletti szenzációs dobását. A Téli Dobó Magyar Bajnokságon egészen 78,29 méterig repült a kalapácsa, amihez fogható eredményt még sosem ért el. Eddig jobbára 76 méter körül dobott a téli ob-kon.

– Rába Dániel is összekapta magát a sérülése után, ezt bizonyítja az utolsó sorozatban elért 72,94 méteres dobása, amivel jócskán megjavította addig elért eredményeit. Második lett, így beverekedte magát abba a csapatba, amelyik a héten utazik a Portugáliában rendezendő Dobó Európa-kupára – nyilatkozta Németh Zsolt. – Varga Donátban is ott volt a sikeres szereplés lehetősége, mert bemelegítéskor 70 méter fölött esett le a kalapácsa, de a versenyt kicsit elkapkodta. Doma Benedeknek viszont nagyon kijött a lépés, 69,86-tal negyedik lett, így ő is utazhat Portugáliába – fogalmazott.

Gyurátz Rékának dr. Hende Csaba adta át az érmet Forrás: © Szendi Péter

Pars Krisztián az M40-es korosztályban 69,18 méteres dobásával új csúcsot állított be, Fábián Zoltán 68,11- es korábbi rekordját múlta felül, ezzel az ötödik helyen zárt. A nők között kalapácsvetésben Gyurátz Réka nyert 67,66- tal. Mögötte Németh Zsanett új egyéni csúccsal, 64,83-mal végzett a második helyen. Viszkeleti Villő is megdobta idei legjobbját, 59,77 métert, ezzel negyedik lett.

A serdülőknél kalapácsvetésben két meglepetés-bronzérem született a SZoSI-s Polyák Lora és Horváth Erik révén, akiket Kiss Szilárd készített fel.