Emelkedett hangulatban léphetett pályára legutóbb a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia csapata a Győri Audi ETO KC ellen. Az erőviszonyok ismeretében kétség sem férhetett a vendégek győzelméhez, de ezúttal a vesztes félnek is járt a taps, hiszen a fiataljait is bevető házigazda helytállt a magyar elit klubbal szemben. – Az ETO ellen másodlagos volt az eredmény – tekintett vissza Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője.

– Azt néztem elsősorban, és annak örültem, hogy voltak ötletes megoldások a védekezésünkben, remekül szálltak be a játékba fiataljaink. Talán ha egy picit türelmesebbek vagyunk, és nem akarjuk gyorsan lezárni az akciókat, akkor kisebb is lehetett volna a különbség. A jó hangulatot már egy héttel korábban megalapozták a szombathelyi lányok, amikor sorsdöntő kiesési rangadón verték idegenben a Vasast (32-34). A Sterbinszky Kézilabdacsarnokban aratott győzelem még nem garantálja az SZKKA bennmaradását, viszont jókora lendületet adott a Pődör-együttesnek. – A Vasas-meccs óta teljesen más munka zajlik nálunk – fogalmazott a szombathelyi kézicsapat trénere.

– A lányok feltöltődtek fizikálisan és mentálisan, ez látható volt a Győr ellen is, hiszen egy felszabadult játékkal tudtunk előrukkolni. Nem kérdés, hogy a Kisvárda otthon nagyon erős, viszont nekünk extra pontokra is szükségünk van a bennmaradáshoz. A Vasas ellen megszerzett két pont rettentő fontos volt, de az önmagában nem elég célunk eléréséhez. Bravúr lenne részünkről egy esetleges kisvárdai siker, de ezért megyünk. A szombathelyiek dolgát nehezíti a hatalmas távolság, hiszen több száz kilométert kell megtenniük, míg elérnek keleti riválisuk átmeneti otthonába, éppen ezért már pénteken útra keltek Pődör Rebekáék. A kisvárdai városi sportcsarnok jelenleg az ukrán menekültek ideiglenes otthona, így Bakó Botond alakulata a Szent László Gimnáziumban volt kénytelen pályára lépni a múlt hét végén az Alba Fehérvár ellen.

– Mindig azt sulykolom a lányokba, mi egy középcsapat vagyunk, nem pedig kieső – emelte ki az SZKKA ügyvezető-elnöke.

– Ezt most a Kisvárda ellen is be lehet bizonyítani. Mindenki magáért küzd majd ezen a találkozón is, hiszem, hogy ez a társaság megveri a Kisvárdát, vagy legalább pontot szerez. A bennmaradásért vívott harc nagy eséllyel az Érd (8 pont), Vasas (6), SZKKA (4) trió között dől el, a Budaörs (12) már fellélegezhet.