Széchenyi Győr – Haladás VSE 0:3 (-21, -18, -18). Győr, 50 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Veress M. I., Őri A.

Haladás: Zoltán, Marton, Németh-Takács, Németh, Horváth, Polgár. Csere: Katona, Fatér, Bóta, Varga, Ragasits. Edző: Mucsi Péter.

Most sem tudott teljes kerettel utazni a Mucsi-csapat idegenbe, több hiányzójuk is volt a zöld-fehéreknek. Ütőerőben, nyitásban, nyitásfogadásban is ellenfele fölé kerekedett a Haladás, ennek ellenére az első szett még viszonylag szoros játékot hozott. A második játékrészben már erősebben kidomborodott a felek közötti tudásbeli különbség, ekkor már jóval kevésbé bírta a házigazda a szombathelyiek által diktált tempót.

A harmadik szett – hasonlóan a másodikhoz – meggyőző Hali-fölényt eredményezett, a Mucsi-lányok győzelme egy percig sem forgott veszélyben. A találkozó egészét tekintve sok volt a hiba mindkét oldalon, egyik fél sem játszott igazán jól, de a Haladás a döntő pillanatokban kezében tudta tartani a gyeplőt, és simán hozta a Győr elleni összecsapást.

ZTE Röplabda Klub – Szombathelyi Egyetemi SE 0:3 (-13, -15, -11). Zalaegerszeg, 30 néző, NB II.-es női röplabdamérkőzés, vezette: Szabó Zs., Selega B.

SZoESE: Halmosi, Lakatos, Schnalzer, Kiss, Szalai, Kóbor. Csere: Tompek. Edző: Bodzer Attila.

Karcsú kerete ellenére egyértelműen győzni ment a zalai megyeszékhelyre Bodzer Attila csapata. Hasonló problémákkal küszködött a ZTE is, mivel több kulcsjátékosa sem tudott pályára lépni. A SZoESE gárdája mindhárom szettben lelépte ellenfelét, amely nagy ellenállást nem tanúsított a meccs során.