Vasvár VSE–Szentgotthárdi VSE 0–2 (0–0)

Vasvár, 70 néző, vezette: Árpád A.

Vasvár: Tóth K. – Bíró, Varga A., Berta, Vincze, Fülöp, Elekes (Gotthárd), Dávid (Márton), Pálla, Czövek L., Schermann (Németh R.). Edző: ifj. Sziffer István

Szentgotthárd: Kapui – Komáromi (Papp V.), Nagy O. (Sömenek), Dancsecz, Laczó, Gécsek, Fábián, Sulics, Sipos G. (Holecz), Sipos B., Gyécsek. Edző: Robert Kercmar

Gólszerzők: Gyécsek, Nagy O.





Az első félidőben két nagy helyzetet is elpuskázott a hazai csapat. A vendégek stabil védekezésre rendezkedtek be, egy alkalommal pontrúgás után voltak veszélyesek. A második felvonásban is a hazaiak támadtak, a játék képe viszont változott, mert a gotthárdiak végigvittek egy kontrát és betaláltak. Ezután görcsössé vált a vasvári egység, így egy szöglet után a vendégcsapat lezárhatta a mérkőzést.

Király SE–Schott Lukácsháza SE 8–0 (3–0).

Szombathely, 80 néző, v.: Mórocz Gy.

Király: Király – Szalay, Auer, Subicz (Kalmár), Fábián (NÉMETH D.), Tamás (Vargyas), KUDRON, RESETERITS (Kondákor), Kiss K., VIGH (Devecseri), SCHIMMER. Edző:Hegyi László

Lukácsháza: Bán – Szentkúti (Bolfán), Kondics (Krancz), Takács, Lengyel, Vörös, Osztrosits, Gugcsó, Kovács D. (Horváth Á.), Németh N. (Kovács M.), Németh R. Edző: Mitterstiller Csaba

Gólszerzők: Németh D. (3), Kudron (2), Kalmár, Reseterits, Vigh.





Nagyon jó iramban és határozottan futballozott a házigazda, ez gólokban is megmutatkozott. A mérkőzés képe alapján a nagyarányú gólkülönbség is reális.



Kőszegi Lóránt FC–Répcelaki SE-Sport36 0–0.

Kőszeg, 100 néző, v.: Kondor T.

Kőszeg: Lintner – Kovács D., CSUKA, SZABELLA, Csák (Horváth L.), Németh O. (Molnár Cs.), RÁKHELY, Kiss B., Fehér, Rácz, Németh M. Edző: Őri Gábor

Répcelak: Kovács D. – Tóth D., Baranyai, De Paula, Szabó D., Verasztó, Sipos, Horváth T., Rácz, Prystupa, Szabó A. Edző: Balassa Péter





Az összecsapás első játékrésze egyenlő erők küzdelmét hozta, a Kőszeg próbált támadni, a Répcelak nagyon jól megszervezte a védekezését, így gól nélküli, döntetlennel fordultak a csapatok. A szünet után több gólszerzési lehetősége is volt a hazaiaknak, ezeket nem tudták gólra váltani, a vendégek pedig szórványos ellentámadásokból próbáltak veszélyeztetni. Összességében igazságos döntetlen született, a helyzetek számát tekintve viszont a házigazda valamelyest közelebb állt a győzelemhez.