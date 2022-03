Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a fővárosban rendezett felnőtt birkózó Eb-n a Haladás VSE birkózószakosztályának kiválósága, Ligeti Dániel a szabadfogásúak 125 kilogrammos mezőnyében szinte gond nélkül menetelt az elődöntőig, ahol az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Taha Akgüllel sajnos már nem bírt, így a harmadik helyért küzdhetett tovább.

A helyosztón a szerb színekben versenyző, dagesztáni származású Magomedgadzhi Nurasulovval mérkőzött, akit február végén a hagyományos isztambuli nemzetközi viadal bronzcsatájában a hajrában elért akcióval legyőzött. A bronzmeccsen fél perc alatt egy gyönyörű akció sorozattal 4-0-ra húzott el Ligeti, majd egy rossz lépés következtében megsérült a szombathelyi birkózó, de nem kért ápolást. Ezt megpróbálta kihasználni Nurasulov, aki hiába ment előre, a Haladás versenyzője – egyre komolyabb fájdalmai ellenére – állta a sarat, és a hajrában a szerb minden lábra indulását levédve diadalmaskodott.

– Nem sokan bíztak abban, hogy ez az olimpiai ciklus még hozhat nekem babért, de akik hittek, azok 100 százalékig hittek bennem – ez a bronz érem ennek az eredménye – nyilatkozta a bronzérmes Ligeti Dániel. – Nem tudom, ez hányadik hazai világversenyem, de köszönöm a szur koló imnak, hogy a sok sikertelenség után is kitartottak mellettem, és most is itt voltak, biztattak pokoli hangulatot teremtve az ellenfeleimnek. Veréb István, a Haladás birkózószakosztályának vezetője szerint akaraterejének köszönhette Dani a bronzérmet.

A tréner információi szerint Ligeti combizma sérült meg. Veréb István abban bízik, hogy nem teljes, hanem csak részleges szakadást szenvedett el versenyzője. – A 34. szombathelyi érem ez a magyar csapatban, a Haladás is büszke lehet erre az eredményre – fogalmazott a szakvezető. – Dani kihozta ebből az Európa-bajnokságból a maximumot, úgyhogy elégedett vagyok a teljesítményével. A 32 éves birkózó karrierje negyedik Eb-érmét szerezte meg Budapesten.