A szombathelyi szurkolók abban bíznak, hogy végre megszakad a sorminta: azaz az idegenbeli pontszerzés vagy győzelem után ezúttal hazai vereség következik. Az ötödik helyen álló zöld-fehérek tavasszal mindhárom szombathelyi bajnokijukat elbukták, míg idegenben egy győzelem és három döntetlen a mérlegük. Legutóbb Tiszakécskén játszottak, 1-1-es döntetlent. A 23 ponttal az utolsó előtti, 19. helyen tanyázó dél-budaiak tavasszal egyszer, Dorogon (2-1) nyertek, emellett egy döntetlent jegyeztek, és ötször kikaptak.

Az előző körben a Kecskemét nyert 3-1-re Budafokon. Pedig Csizmadia Zoltán vezetőedző keretében több jó képességű játékost is találunk, így a korábban a Haladásban futballozó Jagodics Márkot, Kulcsár Kornélt, Romic Danijelt, de Fótyik Dominik, Filkor Attila, Kovács Dávid is letette már névjegyét az NB I.-ben – ahonnan a budafokiak az előző szezonban búcsúztak. A két csapat őszi összecsapását a Haladás Devecseri Szilárd és Szekér Ádám találatával 2-0- ta megnyerte.

– Kielemeztük a budafokiak játékát, igyekeztünk minél jobban felkészülni belőlük – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – A fővárosiak helyezése nem reális, több van bennük, hiszen jó néhány remek és rutinos futballistájuk is van. Ami minket illet, bízok benne, hogy az idegenbeni arcunkat mutatjuk hazai pályán is. Valamiért ugyanis tavasszal jobban teljesítünk idegenben, mint Szombathelyen. Ahhoz, hogy forduljon a kocka és végre hazai pályán is nyerjünk, megfelelő agresszivitásra, küzdenitudásra és lendületes játékra van szükség no és a támadózónában jó döntéseket kell hozni. Ezúttal is lesznek hiányzóink, Szekér Ádám, Tóth Milán, Németh Milán sérült, kérdéses a játékuk. Célunk egyértelmű: a három pont megszerzése.

A mérkőzés már védettségi/ oltási igazolvány nélkül látogatható. A találkozóra a VIPés a Sky-boxok kivételével valamennyi belépőt 50%-os kedvezménnyel lehet megvásárolni.

A stadion pénztárai 17 órakor nyitnak.