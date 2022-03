Természetesen a listavezető, remek formában lévő Haladás lépett pályára esélyesként – annak ellenére is, hogy a sérüléssel bajlódó Dávid Richárd és Sipos Gergő is kihagyta az összecsapást.

Haladás VSE–Debreceni EAC 4-1 (3-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Wittner J., Tóth-Tolnay A. (Imrő J.).

HVSE: Alasztics – Kovács M., Hajmási, Dróth, Vas. Csere: Gyimesi, Homlok (kapusok), Szalmás, Luiggi, Dávid, Vatamaniuc-Bartha, Papp, Gerencsér, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

DEAC: Krajcsi – Faragó, Szentes, Siska, Harmati. Csere: Dobi, Tóth B. (kapusok), Rodrigo, Thiago, Rácz, Berecz, Sándor, Sebestyén. Edző: Elek Gergő.

Gólszerzők: Henrique (5.), Vatamaniuc-Bartha (11.), Gerencsér (17.), Luiggi (32.), ill. Szentes (34.).

Haladás-helyzetekkel indult a meccs. Mezőnyfölényben futballozott a házigazda, letámadott, kitámadott, erős tempót diktált – a DEAC védekezésre kényszerült, nem tudta megtartani a labdát. Sikerült is a nyomasztó hazai fölényt gyorsan gólra váltani: egy szépen kijátszott akció végén Henrique passzolt higgadtan közelről a kapuba (1-0). A korai gól után is támadásban maradt a szombathelyi gárda, Dróth találta el a kapufát. Aztán kezdett magára találni a DEAC, így Alasztcsinak is kellett védenie néhány távoli löketet. De mielőtt igazán belelendült volna a vendég szépségdíjas gól rúgott a Haladás: Luiggi sarokkal tálalt a második hullámban érkező Vatamaniuc-Bartha elé, aki hat méterről bombázott a kapuba (2-0) – a brazil légiós második gólpasszát osztotta ki.