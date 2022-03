TOPIDO Nagymizdó–Szentgotthárdi VSE 1:7 (3301-3367). Szombathely, VAOSZ-csarnok, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.



TOPIDO Nagymizdó: Bagi M. 540, Rejtli L. 555, Nagy J. 540, Polgár 579, Bagi I. 568, Simon 519. Játékos-edző: Polgár Károly.



Szentgotthárd: Cserpnyák M. 563, Cseh B. 586, Walcher 561, Karba B./Karba N. 526, Takács T. 584, Pákai 547. Edző: Tróbert József.



A bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzésén a Nagymizdó a Szentgotthárdot fogadta. Rangadónak túlzás lenne nevezni a két vasi csapat párharcát, a vendégek ugyanis jóval több rutinnal rendelkeznek a szuperligában. A különbség mindjárt a kezdő sorban meg is mutatkozott, mindkét pontot a Szentgotthárd csapata szerezte, a Bagi Milán–Cserpnyák Martin párharcban az utolsó szett döntött, Cseh magabiztos játékkal verte az idei legrosszabb teljesítményét nyújtó Rejtlit. A középső párosok közül Polgár jó játékkal megszerezte a nagymizdói csapatpontot, de a szentgotthárdiak légiósa, Walcher is pontot szerzett. A befejező sort egy ponttal és 22 fa hátránnyal kezdte a hazai csapat – bravúr kellett volna a pontszerzéshez. Bagi Imre ugyan jól gurított, de ellenfele Takács még jobb napot fogott ki, Simon pedig mélyen tudása alatt teljesített, így Pákai egy közepes eredménnyel is pontot szerzett. A bravúr elmaradt, a Szentgotthárd a papírformának megfelelő győzelmet aratott. A Nagymizdó az utolsó fordulóban egy Ajka elleni győzelemmel megőrizheti első osztályú tagságát.



Ifjúsági: 0:4 (955-1011). Kelemen 504, Sevecsek 451, illetve Karba N. 531, Reibling 480.



Ferencvárosi TC–Répce­laki SE 4:4 (3474-3484). Budapest, Népligeti csarnok, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.



Ferencvárosi TC: Juhász 568, Kovács G. 568, Farkas 580, Németh A. 588, Sárosi 564, Botházy 606.



Répcelak: Horváth Z. 606, Molnár 553, Rozmán 570, Bíró 568, Móricz 616, Tóth Á. 574. Edző: Kiss Zsolt.



A rangadón a bronzérem sorsa volt a tét. A vendég répcelakiak kétpontos előnnyel érkeztek a fővárosba. Az első körben a visszatérő Horváth Zoltán 606 fás eredménnyel hozta pontját, Molnár Pál és Rozmán Szabolcs azonban minimális fával, de elvesztették pontjaikat. Így a döntés a második sorra maradt. Bíró Patrik az elmúlt hetek formáját nem találta, és ki is kapott Németh Attilától. A vasiak csapatkapitánya, Móricz Zoltán viszont ismét megmutatta válogatott formáját és 616 ütött fával nyerte pontját. Míg Tóth Áron az utolsó szettig izgalmas mérkőzést játszott Botházyval, végül alulmaradt. A Ferencváros a hat párharcból négyet megnyert, de a több ütött fa a répcelaki csapatnál volt, így alakult ki a 4-4-es végeredmény, ami bebiztosította a vasiak újabb bajnoki bronzérmét.



Ifjúsági: 3:1 (1079-1013). Varga B. 477, Simon Sz. 536. PA