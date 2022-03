Répcelaki SE–TOPIDO Nagymizdó 5:3 (3438-3305). Répcelak, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Bíró 624, Kuslics 542, Molnár 583, Tóth Á. 555, Móricz 608, Bóka 526. Edző: Kiss Zsolt. TOPIDO Nagymizdó: Nagy J. 551, Bagi I. 554, Simon 605, Polgár 531, Vörös 503, Gergó R. 561. Játékos-edző: Polgár Károly. Az első sorban Bíró a nap legjobb eredményét elérve 4-0-s szettaránnyal nyerte párharcát Nagy József ellen. Kuslics Gergely/Rozmán Szabolcs 12 fával alulmaradt Bagi Imre ellen. A középső sorban a dinamikus duó, Molnár Pál, Tóth Áron lépett pályára. Tóth az utolsó dobásokig kiélezett mérkőzést játszott, és végül meg is tudta nyerni pontját Polgárral szemben. Molnár hiába játszott jól, a vendégcsapat legjobb eredményével (Simon, 605 fa) találta magát szembe, és így szett és pont nélkül maradt. Az utolsó sorban Bóka kikapott Gergótól, míg párja, Móricz 608 ütött fával hozta az újabb csapatpontot Vörössel szemben – ezzel kialakítva az 5-3-as végeredményt.

Ifjúsági: 4:0 (1112-989). Varga B. 573, Simon Sz. 539, illetve Kelemen 562, Sevecsek 427. Szentgotthárdi VSE–Zalaegerszegi TK 0,5:7,5. (3528- 3741). Szentgotthárd, férfi teke Szuperliga-mérkőzés.

Szentgotthárd: Cseh B. 605, Pákai 577, Walcher/Karba N. 571, Takács T. 611, Cserpnyák M. 600, Karba B. 564. Edző: Tróbert József. Zalaegerszeg: Kakuk 618, Nemes 657, Kozma 615, Fehér 611, Farkas 621, Járfás 619. Az első sorban ugyan a remekül játszó Cseh Bence megszorította a zalaiak klaszszisát, Kakuk Leventét, de a vendégek játékosa behúzta a meccset. A másik párban Nemes magabiztosan nyert: 0-2, és a fakülönbség is jelentős lett. A folytatásban a gotthárdiak becsülettel küzdöttek, és Takács Tamás révén sikerült is fél pontot szerezniük. A ZTK biztosan nyert, de ezúttal a Szentgotthárdot sem érheti szemrehányás, három játékosa is 600 fát vagy annál többet dobott. Ifjúsági: 1:3 (1196- 1206). Karba N. 602, Cseh M. 594.