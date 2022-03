Habár a Tiszakécske az őszi szezont 15 ponttal az utolsó helyen zárta, tavasszal remekel. Az idei hat fordulóban négy győzelmet aratott – utolsó két meccsét megnyerte. Az alföldiek tehát remek formában vannak, jelenleg 27 ponttal a 15. helyen állnak. Persze ha a keretüket nézzük, nem is olyan meglepő a jó szereplés.

Holczer Ádám, Eke Uzoma, Vachtler Csaba, Balázs Benjámin, Beliczky Gergő, a korábbi szombathelyi Gyurján Bence, Pál András vagy a házi gólkirály, Heffler Norbert egyaránt az első osztályt megjárt játékos. Visinka Ede vezetőedző csapata az elmúlt hétvégén Tiszakécskén 2-0-ra nyert a Budafok ellen, a gólokat Gyurján és Vachter szerezték. Ami az ötödik helyen álló Haladást illeti, amennyire gyengén szerepel tavasszal hazai pályán a zöld-fehérek csapat, annyira jól megy idegenben. Három vidéki meccsén egy győzelem és két döntetlen az idei mérlege. Ősszel a Haladás Tóth Milán 24. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert a Tiszakécske ellen.

– A Dorog elleni vereség nagyon megviselte a csapatot, a hétfői edzés ezért elég rossz hangulatban telt – mondta Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – A keddi tréningen viszont már láttam pozitív jeleket. Mivel mindig előretekintünk, egyáltalán nem bánom, hogy szerdán már ismét pályára lépünk – legalább bizonyíthatunk, pontokat szerezhetünk. A Tiszakécske télen megerősödött, több játékost is igazolt, kimondottan jól futballozó, és nem bekkelő csapat. Számtalanszor elmondtam, megismétlem: az NB II.-ben minden meccs nehéz, egyetlen ellenfél ellen sem lehet biztosra menni – a szerdai sem lesz könnyű. De meg kell szakadnia annak a rossz sorozatnak, amelyben vagyunk, győzni akarunk. Sajnos Csató Martin továbbra is beteg, Pataki Márk is lebetegedett, Kállai Kevin pedig változatlanul sérült.

A vasiak a kedd délelőtti edzés után buszra szálltak, az éjszakát Kecskeméten töltötték, a meccs előtt buszoznak át Tiszakécskére.