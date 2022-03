A XI. Tóth Géza Emlékversenyen – „lánykori nevén” Savaria Kupán – 27 női és 33 férfi súlyemelő lépett dobogóra serdülő, ifjúsági, junior és felnőtt korcsoportban. A rendező Haladás VSE kilenc sportolóval képviseltette magát a tornán. A hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták Tóth Géza emlékszobrát, majd az ünnepélyes megnyitón köszöntötték a Haladás-legendát, a világ- és Európa-bajnok Dankó Ilonát, akinek fotóját elhelyezték a Tóth Géza-súlyemelőterem dicsőségfalán. Az utánpótlás korosztály női mezőnyében Darabos Sára, míg a férfiak között Papp Géza bizonyult a legjobbnak a szombathelyiek közül.

A felnőtt nők kategóriájában Boros Viktória 114 kilogrammos egyéni lökéscsúccsal pazar teljesítménnyel rukkolt elő, míg a férfiaknál Szijártó Szabolcs lett a legjobb szombathelyi versenyző. Az erőfelmérő egyben válogatóverseny is volt, amelyen Boros Viktória és Gyürüs Barbara indulási jogot szerzett a felnőtt Európa-bajnokságra. – Nem csalódtunk, szépen szerepeltek a gyerekek – összegzett Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő-szakosztályának vezetője.

– Azt gondolom, idén is méltóképpen sikerült megemlékeznünk szakosztályunk legendás alakjáról, Tóth Gézáról, és jövőre folytatjuk ezt a hagyományt. A sok kiváló eredmény között örömteli, hogy Boros Viki és Gyürüs Barbi teljesítményén is látszik a fejlődés, az előrelépés, aminek azért van jelentősége, mert ők már gőzerővel készülhetnek a májusi tiranai felnőtt Európa-bajnokságra. Hegedüs Milán és Darabos Sára pedig az utánpótlás Európa-bajnokságon lépnek dobogóra, de előtte az iskolás országos bajnokságon még lehetőségük lesz a bizonyításra. A járvány mindenkit kibillentett az egyensúlyából, de most már talán szépen lassan minden és mindenki visszarendeződik az eredeti kerékvágásba – értékelt a szakosztályvezető. A Haladás VSE súlyemelő-szakosztályának eredményei.

Női, serdülő, 71 kg: 1. Darabos Jázmin (52-65) 117 kg. Ifjúsági, 55 kg: 1. Darabos Sára (56-73) 129 kg. 71 kg: 1. Molnár Kinga (48-73) 121 kg. +81 kg: 2. Takács Szelina (52-72) 124. Felnőtt, 87 kg: 1. Boros Viktória (92-114) 206 kg. +87 kg: 1. Gyürüs Barbara (84-101) 185 kg. Férfi , ifjúsági, 89 kg: 1. Pávolics István (84-105) 189 kg. Junior, 102 kg: 2. Papp Géza (112-133) 245 kg. Felnőtt, 81 kg: 3. Szijártó Szabolcs (90- 116) 206 kg, 4. Pusztai Szabolcs (82-123) 205 kg. L e g e r e d m é n y e s e b b szombathelyi utánpótlás női versenyző: Darabos Sára. Legeredményesebb szombathelyi felnőtt női versenyző: Boros Viktória. Legeredményesebb szombathelyi utánpótlás férfi versenyző: Papp Géza. Legeredményesebb szombathelyi felnőtt férfi versenyző: Szijártó Szabolcs.