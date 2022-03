Összesen hatvanan érkeztek Ukrajnából Szombathelyre, a menekültek ellátásáról az Illés Akadémia gondoskodik. A Dnyipróból, Kijevből és Zaporizzsjából érkezett gyermekek részére ebben a formában tud segítséget nyújtani a szombathelyi intézmény. A fiatalok egyébként a vépi szakközépiskola kollégiumában laknak. A gyerekek összesen 56-an vannak, négy kísérővel jöttek.

A 13–16 éves korosztály részére edzéslehetőséget is biztosít az Illés Akadémia, illetve a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatával együttműködve a Budafok, majd a Szentlőrinc elleni bajnoki találkozóra is kilátogattak az ukrán focistapalánták. Sőt, a Haladás–Viktória FC – DVTK ellen 4-0-ra megnyert – Magyar Kupa-mérkőzésén is lelkesen szurkoltak, és rendszeresen feltűnnek az Illés Akadémia korosztályos együtteseinek mérkőzésen is. Bár jól érzik magukat megyénkben, mindannyian abban bíznak, mielőbb visszatérhetnek hazájukba.