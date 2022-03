A közelmúltban a Pinatar-kupán szerepelt a női labdarúgó-válogatott. A tornán három mérkőzést vívott Margret Kratz szövetségi edző együttese. Az oroszok ellen 2-2-re végeztek a magyarok, majd tizenegyesekkel kikaptak. Aztán a lengyelek ellen 2-1-re nyertek a magyarok, majd a skótokkal gól néküli döntetlent játszottak – büntetőkkel a skótok nyertek. A magyar válogatott így a hatodik helyen zárta a nemzetközi tornát. A viadalon mindhárom mérkőzésen a Haladás-Viktória FC kapusa, Bíró Barbara védett – mégpedig kiválóan.

– Ezen a tornán először szerepelt a csapat, a világranglistán előrébb rangsorolt csapatokkal játszottunk, az orosz válogatott a 25., a lengyelek a 30., illetve a skótok a 23. helyet foglalják el – mondta Bíró Barbara. – A nemzetközi mérkőzések nem könnyűek, így tudtuk, ahogy mindig, most is kemény csatákat fogunk vívni. Így is történt, mindegyik mérkőzésen keményen küzdöttünk, és szép eredményt értünk el. Persze a tizenegyeseknél nem volt szerencsénk az orosz és skót meccsen, de a rendes játékidőkben többször domináltunk, rengeteg szép akciót vezettünk, gólokat szereztünk. Kipróbáltunk újabb felállást, több új, illetve fiatal játékos is szerephez juthatott. Pozitívan könyvelhetjük el ezt a tornát. Nagyon jó érzés volt újra a pályán lenni, közel másfél év után lehettem a kezdő tizenegy tagja.

- Ez pluszmotivációt adott számomra, szerettem volna bizonyítani, segíteni a csapatot, hogy minél jobb eredményt érhessünk el. Nehéz meccseket játszottunk, maximális koncentrációra és sok erőre volt szükség, de csapatszinten ezt meg tudtuk oldani. Minden mérkőzésen volt védenivalóm, igyekeztem a legjobbamat nyújtani. A legjobbnak a lengyelek elleni meccset mondanám, több ziccer védésem is volt, szereztünk két szép gólt, helyzeteink is voltak még, és végül sikerült megnyernünk a mérkőzést is. Nagyon örültem, hogy mind a három meccsen szerephez jutottam, sőt végig játszottam. Egy kapu van, a csapatban egy kapus lehet egyszerre a pályán, de végig úgy éreztem, nem vagyok egyedül, velem vannak játékostársaim a pályán.

Mindhárom meccsen jól teljesített a kapus – bevédte magát a válogatottba?

– Szőcs Réka az első számú kapus, akár ott van a keretben, akár nincsen – szögezte le Bíró. – Rengeteg tapasztalattal rendelkezik közel a 100. válogatottságához. Örülök, hogy együtt dolgozhatunk, sokat tanultam tőle, az egyik legjobb kapus. Most sérülés miatt nem tudott velünk lenni, de hamarosan újra együtt készülünk. Úgy érzem, sikerült jó benyomást keltenem a tornán. Ugyanúgy készülök, ahogy eddig, keményen edzem, valamikor eljöhet az a pillanat, amikor átvehetem a helyét. Maximalista vagyok, szeretnék mindig védeni, de türelmes vagyok, és tudom, eljön az én időm is.