A diákolimpián 28 sportegyesület 260 versenyzője vett részt. A viadalon a szombathelyi Controll SE kilenc versenyzője lépett tatamira. Az egyesület válogatott sportolói, Ersing András és Kustánczi Dárius Leopárd hozták a tőlük elvárható eredményt, mindketten bajnoki címet szereztek light és kick-light kategóriában egyaránt. Hárman életük első országos versenyén bontogatták szárnyukat, míg a tapasztaltabb versenyzők is jó teljesítménnyel szereztek fényes érmeket.

A kadét I.-esek mezőnyében 28 kilogrammban kick-light is light contact szabályrendszerben is a dobogó harmadik fokára állhatott fel Baksa Bendegúz. Ugyancsak ebben a korosztályban a 47 kilogrammosok között Kántor Krisztián kick-ligthban harmadik helyen zárt, míg Takács Bence a +47 kilogrammosok mezőnyében kick-lightban ezüstöt, light contactban pedig bronzot szerzett. Kadét II. 46 kilogrammban Kovács Sára Kata light contactban második, míg kick-lightban harmadik helyen végzett. A 47 kilogrammosok között tarolt Kustánczi Dárius Leopárd, aki mindkét szabályrendszerben az élen végzett, akárcsak Ersing András, aki kick-lightban és ligt contactban is aranyat szerzett. Junior korosztályban Pataki Barnabás az 57 kilogrammosok között light contactban a dobogó második fokára állhatott, kick-lightban pedig a harmadik pozíciót csípte el.

Prikler Márk a 74 kilogrammosok mezőnyében Patakihoz hasonlóan light contactban ezüstéremnek, kick-lightban pedig bronznak örülhetett. Így összességében a Controll SE versenyzői négy arany-, négy ezüst- és hét bronzéremmel zárták a tornát. Az Agrobio Classic Kickbox és Box Club három versenyzővel képviseltette magát a diákolimpia országos döntőjében. A juniorok között Polgár Dávid 84 kilogrammban kick-light és light contact szabályrendszerben is a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Prácser Botond ugyanebben a korosztályban a 74 kilogrammosok mezőnyében ezüstérmet szerzett. Barbarics Alexa élete első kick-box versenyén 60 kilogrammban mindkét szabályrendszerben a legjobb nyolc közé jutott.

– Összességében elégedett vagyok – értékelt Mayer Gábor, az Agrobio Classic Kickbox és Box Club vezetőedzője. – Polgár Dávid minden mérkőzését technikai KO-val nyerte meg. Maximálisan betartotta a technikai utasításokat, nagy kedvvel küzdött. Megérdemelten nyert. Remekül halad – bár még korai erről beszélni – az őszi dublini korosztályos világbajnokságra vezető úton. Még bele kell erősödnie a súlycsoportba – húzta alá a tréner.

Balról Prácser Botond, Barbarics Alexa, Polgár Dávid

Forrás: Agrobio

Elmondta azt is, hogy Prácser Botond pointfightingban is indult, ahol a döntőben egy Király Team-es fiúval mérkőzött meg. Mivel ebben a szakágban nincs kellő rutinja, kikapott. – Azt mindenképpen pozitívan ítélem meg, hogy bevállalta ezt a számára még ismeretlen szabályrendszert. Kick-lightban sajnos lesérült, ezért a light contactban való indulást már nem kockáztattuk meg. Még nem alakult ki az, hogy melyik szakág feküdne neki a legjobban. Barbarics Alexa teljesítményét dicsérve Mayer Gábor hangsúlyozta, hogy élete első versenyén tisztességesen helytállt a fiatal lány. Szoknia kell a versenyek hangulatát, tapasztalatot kell szereznie, és akkor az eddigi sok munka – amit nevelőedzőjével, Wappel Tiborral végzett – meghozza majd a gyümölcsét.

A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend három versenyzővel hat nevezést adott le. A viadal az előzetes várakozásoknak megfelelően alakult. Kadét II.-ben Dienes Jázmin remekül debütált, 42 kilogrammban light contactban és kick-lightban is harmadik helyen zárt. Szintén ebben a korosztályban Horváth Szabolcs 42 kilogrammban magabiztos versenyzéssel mindkét szabályrendszerben győzni tudott. Light contactban Halmágyi Leventét, a Király Team versenyzőjét gyűrte le 3-0 arányban, míg a kick-light fináléjában szintén Halmágyival nézett farkasszemet, aki nem tudott visszavágni.

Szintén kadét II.-ben indult Lakatos Erik, aki +69 kilogrammban Batiz Botondot verte az elődöntőben, majd a döntőben a szombathelyi Ersing András állította meg. Hasonló volt a forgatókönyv a kick-light szabályrendszerben is, ahol a négy közé jutásért Mezei Mátét, a Ráczkickboxing versenyzőjét technikai KO-val küldte haza. Az elődöntőben Lakatos Erik újfent Ersing Andrással került szembe, akit most sem sikerült legyőznie, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel.