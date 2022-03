Ahogy arról beszámoltunk, szombaton éjszaka Dortmundban IBO nagyközépsúlyú eliminációs ütközet keretében lépett kötelek közé a szervezet interkontinentális bajnoka, Szili István. A kőszegi származású, de hoszszú évek óta Svájcban élő 39 éves bokszoló ellenfele a korábbi többszörös világbajnok német legenda, Felix Sturm volt.

A hazai pálya előnye és a múlt eredményei alapján a 43 éves Sturm tűnt esélyesebbnek, azonban az utóbbi mérkőzésein kifejezetten jó bokszot bemutató Szili bátran kezdett, és nyoma sem volt rajta a megilletődöttségnek. A tempót a magyar sportoló diktálta, a csata közben többször is öszszekoccant a két fej. Az ezúttal is remek kondíciót mutató Szili ereje kitartott a 12., záró menet végéig, így hiába villantotta fel többször is technikai tudását Sturm, ez kevésnek bizonyult, és a pontozók többségi döntéssel (115-113, 116-111, 114-114) a „Herceg” becenevű Szilit látták jobbnak. A nagy bravúrt bemutató Szili profi rekordja ezzel 26 győzelemre (ebből 14 ko/tko), két döntetlenre, két vereségre módosult.

– Brutálisan kemény felkészülés előzte meg az összecsapást – árulta el Szili István. – Kezdésként négy hetet töltöttem el egy magaslati edzőtáborban a bajor hegyekben. Komoly fizikai munkát végeztünk, többször is megkérdeztem magamtól, hogy 39 évesen szükségem van-e erre? De kitartottam, sőt a tábor több rekordját is megdöntöttem! Majd hét hetet tréningeztem Stuttgartban. Sokat kesztyűztem, fiatal riválisokkal csaptam össze. Jó formában, kirobbanó erőben vártam a Sturm elleni mecset. A taktikám az volt, hogy megyek előre, űzöm-hajtom az ellenfelemet – fizikailag fokozatosan felőrlöm.

- Már az első menetben is éreztem, hogy erősebb vagyok. És ahogy teltek a percek, úgy nőttem riválisom fölé. Belülről úgy éreztem, hogy biztosan nyertem.Bár a pontozók szorosabbnak látták az öszszecsapást – érdekesség, hogy éppen a magyar bíró hozta ki döntetlenre a meccset… A 10. menetben például majdnem lezártam a csatát, nagyon megfogtam a testet, éppen, hogy kihordta lábon.

– Két mérkőzésre írtam alá, vár rám egy összecsapás a nyár végén, vagy az ősz elején, ugyanis most én vagyok IBO-világelső kihívója – mondta Szili István. – A világbajnoki címet a veretlen angol Lerrone Richards őrzi, őt kellene legyőznöm. Most pihenek egyet, aztán nekiállok ismét a munkának; nem vagyok már mai gyerek, de becsülettel fel fogok készülni, mindent el fogok követni, hogy a világbajnoki címmeccsen meglepetést okozzak. Nem tudom, hogy meddig tart még a pályafutásom, lehet, hogy az utolsó meccsem közeleg, de ha eljön az idő, akkor nyugodtan, tiszta szívvel fogom befejezni!