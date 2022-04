Óriási izgalmak közepette húzták be a vasi piros-feketék a hétközi Alba Fehérvár elleni összecsapásukat. A puskaporos hangulatú meccsen ugyan nem volt túl magas a játék színvonala, viszont izgalmakból nem volt hiány, kiváltképp az utolsó tíz percben. – Nagyon küzdelmes, hajtós derbi volt, rengeteget kivett belőlünk – idézte fel Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Sok véleményes szituáció volt, amelyek megítélése olykor olaj volt a tűzre. A túlfűtött hangulatban nálam is elszakadt a cérna, és kaptam egy technikait. Nem játszottunk igazán jól most sem, viszont a kaposvári és a szolnoki meccsünkhöz képest történt előrelépés.

Mindenkinek el kell kapnia újra azt a ritmust, ami a sérülés- és betegséghullám előtt megvolt. Ez nem megy egyik napról a másikra, de azon dolgozunk, hogy minél előbb visszataláljunk sikereink útjára – nyilatkozta a piros-feketék örökifjú vezére, aki nemrégiben két évvel hosszabbította meg szerződését a klubbal. A körmendiek Fepuja elmondta, hosszasan gondolkodott a jövőjéről, mire meghozta döntését. – Sokat beszélgettünk erről a vezetőséggel, én magam is sokat morfondíroztam ezen, végül arra jutottam, hogy két évet még szeretnék kosárlabdázni – folytatta Ferencz Csaba. – Nagyon szeretem ezt a sportágat, és érzek még magamban annyi erőt, hogy ezt végig tudjam vinni. A fiataloknak pedig így még van két évük pallérozódni, hogy aztán átvehessék azt a bizonyos stafétabotot. Szombaton a Sopron ellen sem lesz egyszerű dolguk a Rába-partiaknak, noha Flevarakiszék szerdán Szolnokon 11 ponttal maradtak alul.

– A Sopron egy nagyon jó csapat, amelyben kiválóan működik a kémia a játékosok között – tekintett a szomszédvári rangadó elé Ferencz Csaba. – Nagyon jól ismerjük már egymást, sok újdonsággal nem tudunk egymásnak szolgálni, de mi egyértelműen meglepetést szeretnénk okozni.