Az Alba veszélyes ellenfél, szerdán a vendég Körmendet verte nagyon simán (97-99). A Falco legutóbb április 20-án lépett pályára, Szolnokon kapott ki felforgatott csapattal, hosszabbítás után 90-97-re.

– Először is gratulálok az U20-as csapatunknak az országos bronzéremhez – mondta Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely NB I.-es kosárcsapatának az edzője. – Külön öröm számomra, hogy a felnőttgárdánál is számításba vett fiatal játékosaink – Sövegjártó Ábel, Takács Zsolt és Horváth Ádám – jó teljesítményt nyújtottak a nyolcas döntőben. – Az elmúlt időszakot hasznosan töltöttük – folytatta a tréner. – Igyekeztünk a taktikai repertoárunkat csiszolni, frissíteni, és nagy gondot fordítottunk a regenerációra. Ugyanis több játékosunk is kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódik. Már megnyertük a középszakaszt, nem fogunk kockáztatni, senkinek a visszatérését nem fogjuk siettetni. A lényeg az, hogy a rájátszásra teljes, egészséges legyen a keretünk.

– Az Alba erős csapat, főleg támadásban nagyon jó, felvonultat több olyan ponterős játékost, aki egyedül is képes meccseket eldönteni – tért át a soros feladatra Milos Konakov. – A fehérváriak a minél jobb pozícióért harcolnak, minden győzelemre nagy szükségük van, ennek megfelelően egy harcos ellenfélre számítok – de amúgy is rendre nagy csatákat vívunk az Albával. Benke Szilárd és Kovács Benedek biztosan kihagyja az összecsapást, de lehetnek még további hiányzóink is. Ettől függetlenül természetesen szeretnénk nyerni, szeretnénk kiszolgálni lelkes közönségünket.