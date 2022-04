A Falco kihagyta a középszakasz első meccsét, szabadnapos volt, míg az Alba kikapott Körmenden. A szombathelyiek nem számíthattak Benke és Perl játékára, míg a hazaiaktól három légiós maradt ki a keretből A mérkőzés a televíziós közvetítés miatt szokatlan időpontban, szombaton 15.15-kor kezdődött...



Somogyi triplája nyitotta a meccset – és a folytatásban is a szombathelyiek diktálták a tempót. Egyre nőtt a vasiak előnye (3. perc: 6-12). Nagyon úgy tűnt, hogy állva hagyja ellenfelét a Falco (6. perc: 11-20). Végül kilenc ponttal nyerte meg az első negyedet. Aztán nagyot változott a játék képe. A második etapot ugyanis komoly rohamokkal nyitotta az Alba, és egyre zárkózott. Két perc sem telt el a játékrészből máris kénytelen volt időt kérni a szombathelyi kispad – egy 7-2-es hazai roham után (12. perc: 29-31). Próbálta rendezni sorait a Falco. Küzdelmes csata kerekedett a mérkőzésből – roppant ideges volt a hazai csapat, Vojvoda, és Zollner edző is technikait harcolt ki magának. Vezetett a Falco, futott ellenfele után az Alba, és közben mind a két csapat sok tiszta dobást rontott (15. perc: 33-38). Somogyi és Golomán nagyon élt – a többiek viszont nem igen voltak aktívak támadásban. A hazaiak szinte csak büntetőből találtak gyűrűbe. De így is egyenlítettek, sőt Lukács büntetőivel a vezetés is átvették (46-44). Somogyi harmadik hármasa nagyon kellett. Végül döntetlennel zárult az első félidő (20. perc: 49-49).



Fordulás után Váradi triplája ugrasztotta talpra a vasi szurkolótábort. Válaszként azonban érkezett hét fehérvári pont – rögtön időt kért Konakov mester (23. perc: 56-52). De maradt az irányítás az Albánál, szinte minden támadását ponttal zárta a fehérvári alakulat. Szoros volt a meccs, váltott pontokkal haladtak a csapatok (25. perc: 62-60). Barac szerzett fontos kosarakat a vendégeknél. Bő egy perccel a negyed vége előtt Váradi triplájával fordított a Falco (67-68). De az extrát játszó Pongó pontjaival megnyerte az etapot az Alba (30. perc: 72-68). Szabó triplájával kezdődött a negyedik játékrész. Már kilenc ponttal vezetett a házigazda, amikor időt kért a szombathelyi kispad (32. perc: 77-68). Vissza is jött a meccsbe a Falco, egy pontra zárkózott (34. perc: 79-78). És ott loholt ellenfele nyomában. Nem bírtak egymással a csapatok, de rendre az Alba járt előrébb néhány ponttal – és fogyott az idő. Somogyi triplával egyenlített a Falcónak (36. perc: 83-83). Sőt, Keller triplájával szűk három perccel a vége előtt átvette a vezetést a Falco (85-88). Somogyi hármasa után pedig időt kért az Alba (38. perc: 87-91). Az utolsó perc 89-93-as állásról kezdődött – Keller büntetője tett pontot a meccs végére (89-94).



Nagy csatát nyert a Falco, amely főként fizikálisan kerekedett ellenfele fölé.

Alba Fehérvár–Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 89-94 (22-29, 27-20, 23-19, 17-26 )

Székesfehérvár, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés. vezette: Papp P., dr. Mészáros B., Farkas G.

Alba: PONGÓ 20/12, VOJVODA 23, LUKÁCS11/3, Szabó Zs. 11/3, Davis 10/3. Csere: Takács M. 6, Omenaka 8, Góbi –. Edző: Matthias Zollner.

Falco: VÁRADI 21/6, SOMOGYI 30/18, Clark 7/3, Golomán 8, KELLER 12/3. Csere: BARAC 12, Kovács B. 4, Hawkins –, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.



Az eredmény alakulása. 3. perc: 6-12. 6. perc: 11-18. 12. perc: 29-31. 15. perc: 33-38. 18. perc: 44-44. 20. perc: 49-49. 23. perc: 56-52. 25. perc: 62-60. 18. perc: 67-65. 30. perc: 72-68. 32. perc: 77-68. 34. perc: 79-78. 36. perc: 83-83. 38. perc: 87-91.

Kipontozódott: –.