Dr. Bajkai István, a MÖSZ elnöke, Süllős Gyula, a MÖSZ alelnöke, a MÖSZ elnökségének tagjai és Tóth Zsuzsanna főtitkár adták át a 2021-es év legjobbjainak járó elismeréseket. A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület négy díjat is hazahozott. Hámori Luca lett az év női ökölvívója, míg Buza Rafael az év ifjúsági ökölvívója. A Fitt-Box vezetőedzője, Varsányi Áron pedig az év felnőttedzőjének és az év ifjúsági edzőjének járó díjat is átvehette – aki jelezte, e két elismerés nagy részben Gombai Jánost és az egyesület másik két edzőjét, Bödey Gábort és Nemes Eriket is megilleti.



– Nagyon büszkék vagyunk a díjakra. A tavalyi évet remek eredményekkel zártuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2022-ben is hasonlóan szép sikereket érjünk el! – fogalmazott Varsányi Áron.



A szintén kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány sportolója, Budai Flóra érdemelte ki a legjobb serdülő korú lányökölvívónak járó díjat. Míg az Alpokalja vezetőedzője, Finesz Ernő az év serdülőedzője lett.



– Flóra teljes mértékben megérdemelte az elismerést, nem volt nála jobb bokszoló a korosztályában, fantasztikus évet futott. Természetesen örülök annak a díjnak is, amit én kaptam, de különösebb jelentőséget nem tulajdonítok neki, számomra fontosabb az, hogy a tanítványaim sikeresek legyenek! – összegzett Finesz Ernő.

Forrás: MÖSZ