A Haladás úgy aratott bravúrgyőzelmet legutóbb az erősebb kerettel és gazdasági háttérrel rendelkező, feljutási álmokat dédelgető miskolciak ellen, hogy a 90 perc alatt alig volt említésre méltó helyzete a DVTK-nak. Németh Szabolcs együttese mezőnyben abszolút felülmúlta a vendégeket, így teljesen megérdemelten diadalmaskodott. – Ismét az őszi formánkat mutattuk – utalt vissza az előző találkozóra Németh Szabolcs, a Szombathelyi Haladás vezetőedzője. – Játékunkat az őszihez hasonló fiatalos, lendületes futball jellemezte.

Próbálunk újra visszatérni az alapokhoz, nemhiába adtunk újra lehetőséget több fiatal tehetségünknek is, köztük Horváth Rajmundnak, Kállai Kevinnek, Doktorics Áronnak vagy éppen Tóth Milánnak. Az idősebbek pedig igazi vezérekként tették oda magukat, tapasztalatuk, rutinjuk elengedhetetlen volt a sikerhez – fogalmazott a Hali trénere, aki szerint egy meccs után merészség lenne azt állítani, hogy megtört a jég, mindenesetre ugyanezt a játékot várja el együttesétől a soron következő bajnokin a Csákvár ellen is. – Minden mérkőzés más – folytatta Németh Szabolcs.

– Ősszel jó formában voltunk, de most nemcsak nekik, hanem nekünk is égető szükségünk van minden pontra, mert szeretnénk odaérni legalább az ötödik helyre. Ehhez le kell győznünk a Csákvárt – szögezte le a vasiak trénere. Ősszel 4-1-re nyert a Haladás leendő ellenfelével szemben, de az edző szerint abból a meccsből hiba lenne kiindulni, ugyanis több változás is történt azóta a jelenleg 17. Csákvárnál. – Devecseri Szilárd letöltötte eltiltását, sérültjeink sajnos továbbra is vannak, többeknek kérdéses még a játéka, úgyhogy csak a találkozó előtt dől el, kiket tudok pályára küldeni vasárnap.