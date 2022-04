A mérkőzés gyászszünettel kezdődött, a napokban tragikus hirtelenséggel elhalálozó korábbi játékvezetőre és ellenőrre, Gorka Szabolcsra emlékeztek a Novomatic Arénába kilátogatók. Remek hangulatban feszültek egymásnak a szomszédvári riválisok. A vendég szurkolók nagy örömére Stokes is ott volt a Rába-partiak csatasorában, pedig szerdán az Alba elleni meccs második félidejében még ketten támogatták le a pályáról és nem is tudta folytatni azt a találkozót.



A Sopron egykori, a Körmend jelenlegi kiválósága, Wesley Gordon szerzett vezetést a vendégeknek, majd Montgomery remek ütemű belépésből egalizált. A vasiak kezdtek frissebben, jobban, pontosabban, a hazaiaknál nem ültek a triplák, sőt egy eladott labda után, az induló Stokest “lefékező” Sitku sportszerűtlen hibát kapott. Sorra adta el a labdákat a Sopron, míg a vasi piros-feketék Gordon és Savic vezérletével 15-4-re húztak el. Érthető, hogy Flevarakisz időt kért. Borisov két duplája egy jórészt általa vezetett, egyenlítést érő 13-2-es rohamot indított útjára, benne egy Mack-triplával. Henry hármasa törte meg a körmendi kosárcsendet, egypontos vendég vezetéssel zárult a nyitó etap. A folytatásban Borisov volt eredményes távolról, amire egy 7-0-s sorozattal reagált a Körmend (22-27). Montgomery és Ford révén a negyed közepén a Sopron is megmutatta, hogy ő is tud 7-0-ás szériát produkálni és ezzel vissza is vette a vezetést a házigazda a 14. percben (29-27). A fordítást követően megzavarodtak a hazaiak, a Rába-partiak pedig ezt kihasználva újra magukhoz ragadták az irányítást. Futott az eredmény után a Sopron, és mindezt sikerrel tette, ugyanis Takács triplájával a 18. percben újfent a házigazda járt előrébb (38-35). A félidő hajrája is Flevarakiszéké volt, Stokes büntetőivel csak zárkózni tudott a Körmend (43-39).



Szünet után sem változott a játék képe, Myers hármasával ismét sikerült ellépnie egy alkalommal hat ponttal a Sopronnak, de ezúttal is visszajött az MTE. Sűrűn potyogtak a kosarak, a vendégeknél Ferencz, majd Henry is triplát dobott, a soproniaknál pedig Teyvon lépett elő vezérré. Az etap végül szűk egypontos vendég vezetéssel zárult (62-63). A negyedik negyed nagy részében a házigazda irányított, de jelentős előnyre már nem tudott szert tenni, rendre kiegyenlítettek a vasiak. A 39. percben Savic közelije akár el is dönthette volna a derbit, de White eladott labdájából Montgomery egálra mentette a meccset (81-81). Jöhetett a hosszabbítás, amelyben Gordon zsákolását követően közel három percig nem esett kosár.Nagy nehezen ugyan egyenlített a Sopron, ám a végén a piros-feketék örülhettek – 10 másodperccel a vége előtt Savic triplája eldöntött mindent.



Sopron KC–Egis Körmend h.u. 89-90 (19-20, 24-19, 19-24, 21-20, 6-7)

Sopron, 2000 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Földházi T. P., Győrfy R., Makrai M.

Sopron: Mack13/9, Myers 9/3, Sitku 5, Ford 12/3, Montgomery 18. Csere.: Borisov 21/3, Fazekas, Halász 4, Takács N. 7/6, Werner. Edző: Kostas Flevarakis.

Körmend: White 13, Stokes 14/3, Takács K., Savic 16/9, Gordon 18. Csere: Ferencz 9/9, Martinez, Henry 8/6, Durázi 12/3. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.



Az eredmény alakulása: 4. perc: 4-13. 9. p.: 17-20. 11. p.: 19-20. 15. p.: 29-32. 20. p.: 43-39. 25. p.: 52-49. 30. p.: 62-63. 32. perc: 67-63. 35. p.: 74-71. 38. p.: 78-81. 42. p.: 83-85.

Kipontozódott: Henry (34. perc).

Kiemelt képünk illusztráció - VN archív, Szendi Péter