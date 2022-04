A Rába-partiak és a Fejér megyeiek idei szezonbeli negyedik összecsapását a Körmend kezdte jobban, a harmadik percben vette át először a vezetést az Alba Davis közelijével (6-4). Gordon dupláját és Davis zsákolását követően nagyon beragadt a Körmend, a házigazda pedig egy 11-0-ás sorozattal sokkolta a vasiakat (19-6). Érdekesség, hogy még csak hét perc telt el a találkozóból, de erre az időre már hétszer büntetőzhetett az Alba, míg a piros-feketék egyszer sem. A nyolcadik percben Omenaka faultját követően White értékesítette a vendégek első büntetőpontjait, de ezek is csak arra voltak elegendőek, hogy tízre zárkózzon a Körmend (25-15).

Az első etapot két hármas zárta, egyiket Szabó, másikat Savic juttatta a gyűrűbe, így kilenc egységre közelítette meg a vasi alakulat a házigazdát (30-21). A második negyed elején folytatódott a triplazápor, ezúttal Takács Milán talált be távolról, majd Ferencz is elsüllyesztette első tripláját. A körmendiek kapitánya – miután Szabó faultolta – büntetőit is értékesítette, majd jött Savic, aki szintén távolról volt eredményes, így a 13. percben már csak négy pontnyira volt az Alba a piros-feketéktől (33-29). Eszmélt a hazai gárda, amely elsősorban Szabónak és Lukácsnak köszönhetően újfent kilencre tornászta a különbséget bő negyedórányi játékidőt követően (38-29). A folytatásban sem tudott számottevően faragni hátrányán a vendég csapat, 45-39-es állásnál jöhetett a nagyszünet.