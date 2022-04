Az NB I-es bennmaradás mellett továbbra is legfontosabb célja a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiának, hogy – már a jövőre is gondolva – Szombathelyen tartsa a klub legnagyobb értékeit – adta hírül az egyesület, amelynek honlapja bejelentette, hogy két ifjúsági tehetségével, Szmolek Apollóniával és Christe Dalmával is szerződést hosszabbított. A 2002-es születésű beálló, Szmolek Apollónia a klub saját nevelésű játékosa, már a 2019/2020-as idényben bemutatkozott az NB I-ben, az elmúlt hetekben pedig rendszeresen játéklehetőséget kapott az élvonalban, amivel élni tudott. – Az eddigi tudásomat a klubnak és a vezetőedzőnknek köszönhetem, azt gondolom, hogy itt még nagyon sokat tanulhatok – fogalmazott Szmolek Apollónia, aki abban bízik, a sok munka meghozza gyümölcsét és folytatni tudja remek sorozatát az NB I-es alakulat.

A fiatal tehetségnek a jövőben is az lesz a legfontosabb célja, hogy sok tapasztalatot szerezzen és minden téren fejlődjön. A szintén 2002-es születésű Christe Dalma 2019-ben Győrből érkezett Szombathelyre. A fiatal hálóőr bravúrvédéseivel már az élvonalbeli csapat kapujában is többször bizonyította rátermettségét. – Már a harmadik szezonomat töltöm Szombathelyen, és rengeteget tudtam fejlődni ez idő alatt – nyilatkozta Christe Dalma. – Az edzők és a stáb rengeteget foglalkoznak velünk, fiatalokkal, így nem is volt kérdés számomra, hogy még legalább két évig SZKKA-mezt öltsek magamra. Örülök, hogy az elmúlt időszakban új lendületet kaptunk az NB I-ben, és így tudunk küzdeni a bennmaradásért.

Hálás vagyok a lehetőségért és igyekszem minden alkalommal bizonyítani. A klubnál fegyelmezett, kemény munka zajlik, mindig nagyon jó kapus edzőktől tanulhattam és tanulhatok most is, ami egy fiatal számára elengedhetetlen. A jövőben szeretnék meghatározó játékossá válni Szombathelyen. Szeretném meghálálni és visszaadni mindazt, amit kaptam a klubtól és a szurkolóktól – zárta szavait az SZKKA fiatal, tehetséges kapusa