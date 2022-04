A kosárlabdatornákat a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) megbízásából a Bács-Kiskun Megyei Diáksport Egyesület szervezte. A versenyengedély nélküli, amatőr kosárlabda népszerű verseny, közel 2300 diákkal neveztek az iskolai csapatok. Érdekesség, hogy a fiú nevezők majdnem kétszer annyian voltak. A háromnapos országos döntőre végül 20 fiú és 14 lánycsapat több mint 400 kosarassal kvalifikálta magát. Szombathelyt a Nagy Lajos Gimnázium, valamint az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fiú csapata, illetve a bolyais lány alakulat képviselte. A csoportbeosztás során balszerencsés módon ugyanabba a kvintettbe került a Nagy Lajos és a Bolyai alakulata.

Első mérkőzésüket rögtön egymás ellen vívták a vasi fiatalok, az összecsapást nagy fölénnyel, 43-12-re az NLG nyerte. Ezt követően a Nagy Lajos a békéscsabai Andrássy-gimnáziumot is alaposan elpáholta (49-11), a Bolyainak pedig egyetlen ponttal sikerült felülmúlnia (30-29) a váci Boronkay-technikum gárdáját. További csoportmérkőzéseiken nem találtak legyőzőre a szombathelyi gimnazisták, így a D csoport első helyén zárt a Nagy Lajos, és mögötte második lett a Bolyai. A negyeddöntőben 25 ponttal verték a pannonhalmi bencések a Bolyait (46-21), míg az NLG újabb nagy csapást mért, ezúttal a zalaegerszegi Kölcseyre (49-12).

A Bolyai az 5–8. helyért küzdhetett tovább, ám a következő összecsapásán is alulmaradt 33-28-ra a kecskemétiekkel szemben, így a hetedik pozíció bebiztosításáért a paksiakat kellett legyűrnie, ami sikerült is (37-22). A Nagy Lajos gond nélkül jutott tovább az elődöntőből (33-14) a fináléba, ahol a többszörös győztes pannonhalmi fiatalok vártak Németh Attiláékra. A döntő elejét elizgulták a szombathelyiek, majd a negyedik negyedre egy letámadásos taktikával két pontra zárkóztak, ám a végjátékot elkapkodta az NLG, így 31-29-re kikapott. – Először vett részt iskolánk csapata B kategóriás országos döntőn – mondta büszkén Németh Attila testnevelő. – A keret nagy része a Falco utánpótlásában nevelkedett, két éve már nem igazolt játékosok. A gárdát kiegészítettük két tehetséges labdarúgóval. Az ezüst is aranyosan csillog, nagyon örültek joggal a gyerekek, meg annak a plusz 10 tanulmányi pontnak is, ami ezzel együtt jár. Szeretnénk megköszönni a minket elkísérő szülőknek, rokonoknak, barátoknak a támogatást és a fergeteges szurkolást, elképesztő hangulatot teremtettek.

Az ezüstérmes csapat tagjai: Palkó Bálint, Poór Gergő, Markó Máté, Kovács Benedek, Németh Gergő, Németh Soma, Kövesdi Zoltán, Németh Ákos, Varga Benedek, Viszket Krisztián. A torna all star csapatába beválasztották Németh Ákost. A lányok mezőnyében a bolyaisok csoportjuk második helyén végeztek, miután egyszer nyertek (23-20), egyszer pedig kikaptak (22-41). A negyeddöntőben a szekszárdi garaysok ellen pontszegény találkozón maradtak alul a szombathelyi lányok (4-16), majd az 5–8. helyért vívott találkozójukon is elbuktak a karcagi református iskolával szemben (8-22). A helyosztókra felszívta magát a Bolyai, és egy ugyancsak pontszegény összecsapáson egyetlen ponttal bizonyult jobbnak (9-8) a miskolci Fényi-gimnázium csapatánál, így a hetedik pozícióban végzett.