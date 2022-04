Két remek szezont futó csapat lép pályára. A címvédő, listavezető Falco az előző 12 bajnokiját megnyerte: az alapszakaszt tíz győzelemmel zárta, a felsőházi középszakaszt két diadallal nyitotta. De a Körmend sincs rossz formában, ugyanis három komoly, tiszteletet parancsoló diadallal indította a középszakaszt: az Albát, a Sopront és a Szolnokot is elverte.

A menetelés eredményeképpen a jelenleg a tabella harmadik helyén álló piros-fekete gárda megcélozhatja a második pozíciót is – az első helyet már nemigen lehet elvenni a Falcótól. Az alapszakaszban a Falco Körmenden (86-78) és Szombathelyen (79-73) is legyőzte megyei riválisát – de a két vasi gárda párharcában az utóbbi években amúgy is nyomasztó szombathelyi fölény mutatkozik. 2019 márciusában nyert utoljára a Rába-parti alakulat Szombathelyen (68-76).

– Jó erőben vagyunk – fogalmazott Váradi Benedek, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely csapatkapitánya. – A Körmend is sikerrel vette a legutóbbi fordulót, örülünk, hogy mindkét gárda előkelő helyen szerepel a bajnokságban. Bízom benne, hogy telt ház előtt tudunk egy jó mérkőzést játszani, talán a középszakasz egyik legjobb hangulatú és legkiélezettebb összecsapására számíthatunk – tekintett a vasi rangadó elé a szombathelyiek kapitánya.

Váradi Benedek hozzáfűzte azt is, hogy minden mérkőzést általában a védekezés dönt el, így most is erre számít majd. Kiemelte továbbá azt is, hogy szeretnének tovább építkezni és magukra koncentrálni. A sárga-feketék ki akarják javítani azokat a hibákat, amelyek eddig a szezon során be-becsúsztak a bajnoki címvédő játékába, hogy aztán a playoffra teljesen összeálljon minden a Falcónál. A szombathelyiek elképesztő szériában vannak, a szombati lehet sorozatban a 13. győzelmük, ehhez persze előbb le kell győzniük a nagy vasi riválist, amely zsinórban negyedik sikerére hajt.

Dörzsölik a tenyerüket a körmendiek is, hiszen az utóbbi évek egyik legszorosabb vasi klasszikusa lehet a szombati. A nagy kérdés az, hogy a piros-feketék lendülete kitart-e a bajnoki cím első számú várományosa, a Falco ellen. Gordon kiválása biztos, hogy nehezíti majd a Körmend dolgát, de szerdán a hórihorgas kosaras pótlását nagy összefogással megoldotta a csapat.

– Annyit lehet tudni, hogy rásérült arra a bokájára, ami amúgy sem volt százszázalékos – osztotta meg Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Biztosan nem számíthatunk Wesley-re szombaton. Iszonyatosan fizikális meccs volt a Szolnok elleni, rengeteget kivett belőlünk, de nincs idő megállni, menni kell tovább, helyt kell állnunk Szombathelyen. A piros-feketék vezére hozzátette, hazai pályán a Szombathely a rangadó esélyese, így annak is örülne, ha együttese egy tisztességes, jó meccset tudna játszani. Persze nincs kizárva, hogy lesznek az összecsapásnak olyan részei, amikor vérszemet kap a Körmend, azt az alkalmat szeretnék megragadni és elkapni a Falcót. Ehhez maximum-fordulatszámon kell pörögniük a Rába-partiaknak, mert a szombathelyi alakulat a Sopron ellen is bizonyította klasszisát és erejét.