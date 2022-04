Az utóbbi években nem győzni járt a Körmend Szombathelyre. A remek Rába-parti széria azonban azt sugallta, hogy nagyon keményen meg kell küzdenie a Falcónak sorozatban 13. bajnoki győzelméért. Márciusban múlt három éve, hogy utoljára nyerni tudtak a piros-feketék az Aréna Savariában.



A szokásoknak megfelelően fergeteges hangulatban feszültek egymásnak a vasi gárdák, amelyek közül a házigazda sárga-feketék egy demoralizáló 9-0-ás sorozattal indítottak. Konsztantinides nem is várt tovább, időt kért, amelyet követően White jelezte az első vendég triplával, hogy meccsben a Körmend (9-3). Mindeközben pályára küldte a körmendiek mestere Gordont is, akinek a bokáját sikerült összedrótozni a rangadóra. A kezdeti rohamokat követően a Falco játéka is visszaesett kissé, de még így is magabiztosan őrizte előnyét. Kettő perccel a negyed vége előtt Stokes hozta be öt alá a Körmendet, éledeztek a piros-feketék, akiknek lelkesedését Perl igyekezett letörni (18-9). A kilencpontos hazai előnyből hét maradt az etap végén (20-13).



Ferencz tripla plusz duplávjával két pontra közelítette meg a folytatásban a Körmend a Falcót (20-18). Clark pillanatia következtek, akinek pontjaival ismét elnyúltak a hazaiak (30-22). A sok technikai hiba mellett nagyon gyengén lepattanózott a Rába-parti alakulat az első félidőben. A 18. percben Perl közelijével már tíz ponttal ment a Szombathely. A Körmend elképesztő lejtmenetbe került, a félidő végére Perl Zoltán szinte egymaga tornászta fel 20-ra a különbséget (43-23).



Nagyszünet után sem változott a játék képe, igaz, a harmadik negyed szorosabb játékot hozott, de ez az eredményt nem befolyásolta számottevően. Gordon zsákolásával ugyan benézett 20 alá a Körmend a 29. percben, de csak pár pillanatig, Váradi pontjaival ismét 21-gyel vezetett a Falco (65-44). Ennek ellenére a vendég ultrák úgy éltették csapatukat, mintha a Rába-partiak vezettek volna 21 egységgel. Az utolsó tíz perc már nem osztott, nem szorzott. A Falco már messze nem célzott olyan hatékonyan, mint korábban, de ezúttal ez is belefért. A Körmend kihasználva a hazaiak visszafogott játékát, megnyerte a zárónegyedet, így végül 12 ponttal maradt alul Szombathelyen (84-72.).



Milos Konakov: – Gratulálok a csapatomnak a játékához, valamint a 40 perc alatt mutatott védekezéséhez. Több játékosunk is sérüléssel bajlódott. Ezzel a győzelemmel bebiztosítottuk a középszakaszbeli első helyünket.



Antonisz Konsztantinidesz: – Gratulálok a Falcónak, megérdemelten nyert. Az eredmény hízelgő ránk nézve. A Falcón nem éreztem, hogy tisztelnék játékosaimat, ezt beszéltem meg a meccs végén Váradi Benedekkel.