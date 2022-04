VIWA II. kerület–AVUS 8-16 (1-5, 2-2, 2-6, 3-3). Budapest, Nyéki Imre uszoda, 50 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Pintér, Veilandics.

VIWA: Nagy R. – Radics, Turán 2, Ofella, Víg 4, Baross 1, Goschi 1.

Csere: Terenyei, Bendicsek, Ladányi, Korom, Farkas, Fazekas, Géczy.

Edző: Vásárhelyi Vince.

AVUS: Kovács B. – Csaba 3, Németh L. 1, Szőke 1, Sági 2, Landherr 4, Kurucz 2.

Csere: Baranyai, Berényi 1, Hajmási 1, Pónya 1, Juhász S., Mercs.

Edző: Zoufal Norbert.

Az alsóházban tanyázó fővárosiak ellen a vasiak esélyeshez méltóan, lendületesen, jól kezdték a mérkőzést. Landherr Csongor gyorsan két gólt dobott, majd Sági Benjamin is betalált. Aztán Sági is duplázott, a szombathelyi pólós egy emberelőnyös szituációt váltott gólra (0-4). A hazaiak nem tudtak mit kezdeni a vendégek védekezésével és támadójátékával, így a negyed vége előtt Pónya Szilárd centerből megszerezte csapata ötödik gólját. A negyed lefújása előtt aztán Víg szépített (1-5).

A második negyed már jóval kiegyenlítettebb volt, mindkét oldalon felváltva estek a gólok, az aligátorok megnyugtató előnyük birtokában kicsit kiengedtek, míg a fővárosiak ekkor pontosabban, összeszedettebben vízilabdáztak. A második negyed 2-2-vel zárult, az AVUS azonban így is 7-3-ra vezetett. A nagyszünetet követően előbb Németh Levente, majd Csaba Márton szerzett gólt (3-9), gyakorlatilag ekkorra el is dőlt a mérkőzés. A VIWA csak kozmetikázni tudott az eredményen, az AVUS uralta a harmadik negyedet, hat gólt is dobott ellenfelének. Így az utolsó negyed 13-5-ös szombathelyi vezetéssel kezdődött. A csapatok a zárófelvonásban sokat cseréltek, az utolsó nyolc percben láthatóan már mindkét gárda a meccs végét jelző dudaszót várta. Mindenesetre a meccs utolsó gólját megúszásból Landherr révén az AVUS szerezte. A vasiak végig jobban játszottak ellenfelüknél, hatékonyan támadtak és jól védekeztek, ilyen arányban (8-16) is megérdemelten nyertek.

A forduló további eredményei: KSI–YBL 16-10, Invictus–Nagykanizsa 10-14, Cegléd–Hódmezővásárhely 12-5, Neptun–Tatabánya 12-11, Fehérvár–Eszterházy 14-21, Oázis–ASI 12-9.

A bajnokság élmezőnye: 1. KSI 66 pont (22 meccs), 2. Nagykanizsa 57 (21 meccs), 3. AVUS 52 (21).