A Haladás magasan vezeti a bajnoki tabellát, a hátralévő meccsek eredményétől függetlenül már megnyerte a felsőházi rájátszást – ott lesz a bajnoki döntőben. A Magyar Kupa négyes döntőjébe azonban nem jutott be. Ehhez idegenben kell legyőzni a rendre roppant kellemetlen ellenfélnek bizonyuló Aramist. Az első, szombathelyi meccsen a budaörsi gárda 1-1-es döntetlent harcolt ki. A Haladásnak az alapszakaszban is meggyűlt a baja a most az alsóházban vitézkedő Aramisszal: hazai pályán ugyan 7-2-re legyőzte, idegenben viszont 6-4 arányban maradt alul.

– A párharc első mérkőzése nem úgy alakult számunkra, ahogyan elterveztük – jelezte Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE NB I.-es futsal csapatának az edzője. – Sorozatban nyertük a meccseket, az összes nagy riválisunkat legyőztük – ezek után tudat alatt talán nem koncentráltunk kellően az Aramisra. Hagytuk belelkesedni, élt a lehetőséggel, kiharcolta a döntetlent – és nyílttá tette a továbbjutást. Tavaly nélkülünk rendezték a Final Fourt, idén viszont ott szeretnénk lenni a legjobb négy között. Ennek megfelelően már nem hibázhatunk, nyernünk kell Budaörsön. Ami nem lesz könnyű, mert ellenfelünk egy remekül összerakott csapat, jó a rutinos és a fiatal játékosok aránya, továbbá taktikailag is jó szintet képvisel.

Ráadásul felszabadultan játszhat, hiszen az esélyesség terhe a mi vállunkat nyomja. Becsülettel felkészültünk, motiváltan fogunk pályára lépni – meggyőződésem, hogy ezúttal nem lesz gond a koncentrációval, nyerni akarunk! A negyeddöntő további párosítása: DEAC–Újpest, Kecskemét–Veszprém, UTE (NB II.)–Rubeola (NB II.). Az első meccsek eredményei: Veszprém–Kecskemét 4-3, Rubeola–UTE 8-1, Újpest– DEAC 5-8.