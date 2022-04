Az első, szombathelyi meccsen 1-1-re végeztek a csapatok - maradt tehát izgalom a visszavágóra.

Aramis SE - Haladás VSE 5-8 (3-4). Budaörs, 200 néző, futsal Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó, vezette: Kovács G., Apkó T. (Kondákor M.)

Aramis: Soós - Vattamány, Fekete, Bognár, Büki. Csere: Molnár (kapus), Fülöp, Bélavári, Pap Zs., Hosszú, Moga E., Lévai, Sámson. Edző: Moga Flavius Lorant.

HVSE: Alasztics - Kovács M., Hajmási, Dróth, Vas. Csere: Gyimei, Homlok (kapusok), Szalmás, Luiggi, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Papp Zs., Gerencsér, Henrique. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Büki, Hosszú, Bognár, Sámson, Bélavári, ill. Sipos 2, Dróth 3, Luiggi 2, Vas.

Kiállítva: Kovács M. (HVSE).

Teljes rövidzárlattal nyitott a meccset az esélyesebb Haladás: a 3. percben már 2-0-ra vezetett az aramis. Előbb egy oldalberúgás végén találtak kapuba a hazaiak, majd Henrique cselezte el magát utolsó emberként, amit szintén góllal büntetett a vendéglátó. A sokk után kezdett éledezni a szombathelyi gárda.

Sipos egy látványos támadás végén szépített, majd Dróth fordult le védőjéről, és egyenlített (2-2). Ám a belelkesedett budaörsi gárda egy remekül eltalált szabadrúgással ismét előnybe került. Még ki sem ünnepelhette magát a házigazda, amikor érkezett ismét Dróth, ismét befordult, és megint egyenlített. Ekkor már magához ragadta az irányítást a Haladás, nyomott becsülettel, a nyomás pedig góllá érett: Luiggi távoli lökete perdült kapuba egy menteni igyekvő hazai lábról (3-4). Őrült meccset szakított meg a szünetet jelző sípszó.

Az első félidőt vészkapus játékkal fejezte be, a másodikat vészkapus játékkal nyitott az Aramis - minden mindegy alapon nekiesett a Haladásnak. Sőt, a játékvezetők meglehetősen szigorú ítélettel, második sárga lappal kiállította a szombathelyiektől Kovács Mátét. Nem sokkal később a hazai kapus tarolta le a gólhelyzetben kilépő Dróthot. A jogos büntetőt Vas váltotta gólra (3-5).

Az Aramis azonban rohamozott tovább, vészkapus játékból szépített (4-5). És a folytatásban is ragaszkodott az öt a négy elleni játékhoz. De jól védekezett a Haladás, és olykor támadásra is futotta az erőből. Természetesen Dróth tett arról, hogy a hazai kedélyek megnyugodjanak: ismét lefordulásból volt eredményes (4-6). Rögtön időt kért a házigazda, de nem tudott újítani, nem működött igazán a vészkapus játéka. Sőt, Luiggi szerzett labdát, és gurított okosan saját térfeléről az üresen hagyott budaörsi kapuba (4-7). Majd Sipos is labdaszerzés után jegyzett üreskapus gólt (4-8). Eldőlt a mérkőzés. A játékvezető próbálták izgalmassá tenni a hajrát: büntetőből szépíthetett az Aramis (5-8). De már nem változott az eredmény.

Nyert, bejutott a futsal Magyar Kupa négyes döntőjébe a Haladás!