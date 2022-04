A futsal Magyar Kupa négyes döntőjébe a Haladás VSE, a Veszprém Futsal, a DEAC, és egyetlen másodosztályú csapatként a Rubeola FC jutott be – a rendezvénynek Kecskemét, a Messzi István Sportcsarnok ad otthont május 7–8- án. A sorsoláson kiderült, hogy az elődöntőben a HVSE a Veszprémmel, a Debrecen a Rubeolával csatázik, majd másnap a két győztes vívja a finálét (bronzmeccset nem rendeznek). A futsal Magyar Kupa négyes döntőjének a menetrendje, elődöntők, május 7., szombat: HVSE–Veszprém 15.30, Rubeola–DEAC 18.00. Május 8., vasárnap: döntő 19.45.

A Haladás kétszer nyert Magyar Kupát: 2018-ban és legutóbb hazai pályán, az Arena Savariában 2020-ban – tavaly nem jutott be a négyes döntőbe. A Veszprém egyszeres kupagyőztes, éppen tavaly hódította el a serleget – vagyis címvédőként várja a HVSE elleni elődöntőt. – Alakulhatott volna azért jobban is a sorsolásunk, talán nem árulok el nagy titkot azzal, hogy mind a három NB I.-es csapat a másodosztályú Rubeolát szerette volna ellenfélnek az elődöntőben – öszszegzett Pálmay Tamás, a Haladás VSE futsal szakágvezetője. – A Veszprém a bajnokságban is az egyik legfőbb riválisunk, erős csapat, kellemetlen ellenfél – de így alakult, most ezt a feladatot kell megoldanunk. Nehéz meccs vár ránk. De szeretnénk viszszahódítani a Magyar Kupát, természetesen a végső győzelem lesz a célunk Kecskeméten, de vélhetően minden csapat ezzel a tervvel lép majd pályára.