A Komárom-Esztergom megyei Tarján látta vendégül az ország legjobb iskoláskorú súlyemelőit, akik a serdülő, az ifjúsági és a junior korcsoportokban csaknem százan – a fiúknál 70-en, a lányoknál 28- an – vállalták, hogy a tárcsák mögé állnak a községi sportcsarnokban. Az iskolás országos bajnokságokon hivatalos országos korosztályos csúcsot nem lehet felállítani. A Haladás VSE színeiben heten vágtak neki a versenynek. Az össztermés hat arany és egy ezüst lett.

– Nagy örömünkre több egyéni csúcs is született – számolt be Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelőszakosztályának vezetője. – Abszolút helyezéseket is sikerült elérni, Darabos Jázmin a serdülők, míg Darabos Sára ifjúsági korosztályban ért el második helyet. Összességében nagyon ügyesek voltak a gyerekek, akiknek felkészülését ugyan kisebb sérülések gátolták, de mindenki a maximumra törekedett a verseny során. A serdülő lányok 49 kg-os mezőnyében a neumannos Hegedüs Mia szakításban és lökésben is (30-37) összetett egyéni csúcsokat ért el, ezzel első helyen zárt.

A 71 kg-osok között a paragváris Darabos Jázmin (50-64) ugyancsak aranyéremnek örülhetett. Ifjúsági 55 kg-ban a Nagy Lajos Gimnázium tanulója, Darabos Sára (60-77) összetett egyéni csúcsokkal, 71 kg-ban az Oladi Technikum diákja, Molnár Kinga (48-73), a +81 kg-osok között pedig a szent-györgyis Takács Szelina (52-73) szintén összetett csúcsokkal végzett az élen. A férfiak ifjúsági mezőnyében 89 kg-ban az Élelmiszeripari Technikumból Pávolics István (81-105) állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A hermanos Hegedüs Milán +102 kg-ban (96-124) a második helyen zárt. Kicsivel több mint öt hét múlva kezdődik a felnőtt Európa-bajnokság, amire már gőzerővel készülnek a Haladás kiválóságai, Boros Viktória és Gyürüs Barbara.

– Keményen dolgozunk – mondta Márkus Erzsébet. – A nagy súlyok megérzésén, a kezdőfogás beállításán van a fő hangsúly, és hátravan még pár felmérés szakításban és lökésben is.