Április elején vált hivatalossá, hogy Körmend nyerte el a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság rendezési jogát.

– Nagyon örülünk, hogy a beadott pályázatunk alapján mi rendezhetjük a döntőt – kezdte Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője. – Sok munkát igényel egy ilyen torna megrendezése, de megérdemlik a fiúk az elképesztően jó szereplésükért. Bízom benne, hogy ők is egy remek lehetőségként és élményként fogják megélni ezt a négy napot és nem teherként. Csütörtöktől vasárnapig szinte megállás nélkül pattog majd a labda a körmendi sportcsarnokban, ahol megkoronázhatja a Rába-parti klub U20-as alakulata ez évi teljesítményét.

A Kocsis Tamás által irányított együttes ugyanis az alapszakaszban megvívott összes meccsét megnyerte, ami példa nélküli a fiatalok között. Így aztán érthető, hogy a város mindent latba vetett, hogy az ifjú titánok saját hazájukban védhessék meg bajnoki címüket.

– Körmend városa, különösen Bebes István polgármester mindig nagyon sok segítséget nyújt a csapatnak, ez most sem volt másképp – folytatta a klubvezető. – Hatalmas szerepet vállalt a döntő támogatóinak felkutatásában és a professzionális körülmények biztosításában is. Nagy segítség, hogy Körmend város polgármestere ennyire szívén viseli a kosárlabdacsapat sorsát. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki részt vett a döntő szervezésében, rendezésében és támogatásában – fejezte ki háláját Kozma Gergő.

Az ügyvezető hozzátette, az eddigi 26 mérkőzésen aratott 26 diadal önmagáért beszél. Nagyon sokat dolgoztak a fiúk ennek az eredménynek az eléréséért. Kozma Gergő szerint nehéz előre bármit is mondani, de a tavalyi döntőhöz hasonlóan idén is egy nagyon színvonalas tornát vár. Négy nap alatt öt meccset kell játszani, ami nagyon megterhelő, éppen ezért bármi előfordulhat. – Körmend egy igazi kosárlabdaváros – szögezte le a klub első embere.

– Bízom benne, hogy sokan kijönnek majd szurkolni a fiúknak, hiszen megérdemlik. Ahogy a felnőtt csapat találkozóin, úgy most is nagyon sokat jelenthet majd, hogy van egy ekkora plusz a gárda mögött. Mint említettem, négy nap, öt meccs. Ilyen helyzetben hatalmas extra, ha sokan kijönnek buzdítani a srácokat. A döntőre a belépés ingyenes, bízunk benne, hogy minél többen kilátogatnak a csarnokba.

A sikerkovács tréner, Kocsis Tamás szerint óriási jelentősége van annak, hogy Körmend ad otthont az U20-asok fináléjának. Keretéből hárman is egyre több játéklehetőséghez próbálnak jutni a felnőttek között. Takács Kristóf az utóbbi bajnokikon rendre a kezdőben kap helyet, és Kenéz Csaba, valamint Kiss Mátyás is szépen bontogatja szárnyait.

– Örülünk, hogy hazai pályán játszhatunk a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság nyolcas döntőjében, amiért nagy köszönet jár mindenkinek, akinek ebben része van – nyilatkozta az edző. – Nagyon erős nyolc csapat jött össze és biztos vagyok benne, hogy színvonalas, jó mérkőzéseket láthatnak a nézők. Nem titkolt célunk a tavalyi bajnoki címünk megvédése, de szeretnénk meccsről meccsre haladni és fejlődést látni a csapaton. Biztos vagyok benne, hogy sokan szurkolnak majd nekünk a helyszínen, ahol olyan hangulat fogadja az ide érkező együtteseket, amit utánpótlásszinten ritkán tapasztalni.

A vasi piros-feketék legfőbb kihívója épp a megyei nagy rivális Falco utánpótláscsapata lehet, mivel az NB I.-es A csoportban a szombathelyiek végeztek a második pozícióban, igaz, győzelmük és vereségük száma ugyananynyi, mint a Szolnoknak (20-6). A sárga-feketék keretéből Sövegjártó Ábel és Takács Zsolt szolgálataira Konakov mester is számít a felnőtt csapatban.

A Falco lehet a vasi piros-feketék egyik legfőbb kihívója

Forrás: VN/Falco KC

– Gratulálok mind a nyolc döntőbe jutott csapatnak – méltatta saját együttese és vetélytársai teljesítményét Svajda Gábor, a Falco U20-as alakulatának edzője. – Nagyon erős a mezőny, a végsőkig kiélezett, színvonalas mérkőzésekre számítok. Remélem, hogy egy jó hangulatú, izgalmakkal teli döntőt láthatnak a szurkolók. Sportszerű és sérülésmentes játékot kívánok minden résztvevőnek – mondta a szombathelyi fiatalok trénere.

A Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság nyolcas döntőjének csoportbeosztása, A csoport: Egis Körmend U20, Kaposvári KK U20, NKA Pécs U20, MAFC U20. B csoport: Falco U20, Szolnoki Olajbányász U20, Budapesti Honvéd U20, SMAFC U20.

A torna programja, csütörtök: Szolnok–Honvéd 9.00, Falco–SMAFC 11.00, Körmend–MAFC 13.00, Kaposvár–Pécs 15.00, ünnepélyes megnyitó 16.45, Szolnok– SMAFC 17.30, Honvéd–Falco 19.30. Péntek: Pécs–Körmend 9.00, Kaposvár–MAFC 11.00, SMAFC–Honvéd 13.00, Falco–Szolnok 15.00, MAFC– Pécs 17.00, Körmend–Kaposvár 19.00.