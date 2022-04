Méretes zakót szabott szerdán az Alba Fehérvár a Körmendre, a Rába-partiak lába alól teljesen kicsúszott a talaj a találkozó második félidejében, formán kívüli játékkal 20 pontos vereségbe szaladtak a piros-feketék.

– Nagyon rossz napot fogtunk ki, az első félidő még úgy ahogy rendben volt, viszont a másodikban totálisan leblokkoltunk, amit kihasznált az Alba – összegezte a hétközi fájdalmas kudarc tapasztalatait Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Roszszul játszottunk csapat szinten védekezésben és támadásban is. Ez sajnos így sikerült, de azóta már megbeszéltük a hibákat, remélem, okulunk belőlük, bízom benne, ez többet nem fordul elő – fogalmazott a Rába-partiak kapitánya, aki az Alba ellen a piros-feketék legtöbb pontot termelő játékosa volt (20/15). De nem csak most, hiszen az utóbbi jelentősebb vereségek alkalmával – úgy mint az alapszakasz utolsó meccsén a Kaposvár (15/12), a kupában a Szolnok (14/9) vagy éppen a középszakaszban a Falco (19/9) ellen – szintén a körmendiek 37 éves Fepuja volt együttese egyik legeredményesebbje. Úgy is fogalmazhatunk, hogy amikor minden széthullóban van körülötte, ő akkor is rendíthetetlenül megy előre, mert sportemberként nem vesz arról tudomást, hogy kikaphat.

– Az a típus vagyok, aki akármi van, nem adja fel – mondta Ferencz Csaba. – Próbálom minden meccsen kihozni magamból és a csapatból a maximumot. Muszáj volt vállalkoznom az Alba ellen is, mert a különbség is számít, 16 pontra próbáltuk csökkenteni a különbséget, de sajnos nem sikerült. Szombaton ismét egy szomszédvári derbi vár a Körmendre, hiszen a Szolnokot verő Sopron érkezik a Rába-partra, mindkét félnek nagy szüksége van a győzelemre. – Sok újdonsággal nem tudunk egymásnak szolgálni – folytatta Ferencz Csaba. – Elsődlegesen azt várom a csapattól, hogy megfelelő hozzáállással várja a csatát. Mindenki tisztában van a meccs fontosságával, mindenkinek meg kell szakadnia a pályán.