Hungast Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Moyra-Budaörs Handball 28-30 (14-16). Szombathely, Aréna Savaria, 450 néző, NB I.-es kézilabda-mérkőzés, vezette: Őri E., Pozdena E.



SZKKA: Tomasevics – Gheorghe 1, Virág 3, Gorilska 1, Horváth P. 10, Pődör B. 5, Csire 3. Csere: Christe – Bíró, Szekerczés 4, Stosics, Szmolek, Horváth A. 1, Győri. Edző: Pődör Zoltán.



Budaörs: Varjas-Sipeki – Szabó-Májer 2, Schneider 6, Zsigmond, Agbaba 6, Jovovity 9, Tóth 3. Csere: Vártok, Sass (kapusok), Szabadfi 1, Smid, Szalai-Szita, Nagy, Mlinkó, Braun, Palotás. Edző: Buday Dániel.



Az eredmény alakulása: 7. perc: 5-5. 13. p.: 6-8. 19. p.: 8-12. 34. p.: 16-18. 40. p.: 17-18. 53. p.: 22-25.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: –, ill. 4/3.

Négypontos rangadó várt az SZKKA-ra, amely győzelem esetén jó eséllyel elhagyhatta volna a kiesőzónát. A vasiak esetleges sikere mellett fontos volt az is, hogy a tabellán közvetlenül előttük álló Érd ne szerezzen ponto(ka)t Siófokon.



Az összecsapás elején igazi adok-kapok alakult ki a pályán, potyogtak a gólok, nem a védekezés játszotta a főszerepet. A nyolcadik percben fennakadt a vendégek támadás a szombathelyi védőfalon, majd egy gyors indításból Gheorghe találatával először vezetett a házigazda (6-5). Agbaba nagyon elkapta a fonalat, bő 10 perc alatt hat gólt szerzett, remeklésével 6-8-ra fordított a Budaörs. A félidő derekához érve időt kellett kérnie Pődör Zoltánnak, mert nagyon szétesett a hazaiak játéka, miközben már néggyel mentek a vendégek (6-10). Az SZKKA gólcsendjét Szekerczés törte meg, de nem hozták meg a következő percek sem a várt hazai feltámadást. Horváth Petra újbóli beállítása jó húzásnak tűnt a 24. percben, egymás után ötször talált be az SZKKA átlövője, valamint Christe is szép bravúrokat mutatott be a kapuban, így a szombathelyiek elkezdték ledolgozni az időközben ötgólósra duzzadt hátrányukat – 14-16-os állásnál vonulhattak pihenőre a csapatok.



A második félidő első 10 percében mindössze három-három gól esett mindkét oldalon – rengeteg technikai hiba tarkította a meccset. A 41. percben egy gyors lerohanásból Szabó-Májer révén ismét néggyel ment a Budaörs (17-21). Hiába jött fel többször is két egységre a házigazda, a védekezése nagyon nem működött ezen a találkozón, így könnyedén tartotta háromgólos távolságban magától a Budaörs az SZKKA-t. Öt perccel a vége előtt hosszú idő után újfent már csak egyetlen találat választotta el a feleket egymástól (26-27), Horváth Petra vitte hátán a hazai csapatot, de ez is kevés volt. A hajrát elidegeskedte a Pődör-alakulat és végül 28-30-ra kikapott.



Pődör Zoltán: – Nagyon sok hibával játszottunk, a befejezéseket rendre elhibáztuk. Fontos szituációkban rontottunk, sok gólt kaptunk, tehát a védekezésünk sem állt össze. Nem tetszett a mai hozzáállásunk, kijózanító vereséget szenvedtünk. Dolgozunk tovább.