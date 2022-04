Hivatalossá vált, hogy a Körmend Városi Sportcsarnokban csap össze a nyolc legjobb U20-as férfi kosárlabdacsapat április 21. és 24. között a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság nyolcas döntőjében.

– A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a korábbi évek gyakorlatának megfelelően pályázatot írt ki a döntő rendezési jogára – tájékoztatott Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője. – A pályázat határideje április 1-je volt. Hétvégén már ki is hirdették, hogy a nyertes sportszervezet idén legnagyobb örömünkre mi vagyunk. Igyekszünk majd minél jobb körülményeket biztosítani a nyolcas döntőben, ehhez minden feltétel adott Körmenden – fogalmazott a klubvezető.

Az Egis Körmend U20-as alakulata 100 százalékos mérleggel zárta az A csoportot, így joggal bizakodhat a címvédésben.

– 26 meccsből 26-ot sikerült megnyernünk, azt hiszem, ez bármilyen bajnokságban megsüvegelendő eredmény – értékelte csapata teljesítményét Kocsis Tamás edző. – Hosszú volt az út idáig, hiszen alaposan átalakult a tavalyi keret, többen távoztak, másokat pedig kölcsönadtunk. Nehézség is akadt bőven, gondolok itt a sérülésekre, valamint a koronavírus közrejátszására. De minden problémán felül tudtunk kerekedni, és sikerült megnyernünk minden mérkőzésünket. Nem is lehet más célunk a nyolcas döntőben, mint megvédeni bajnoki címünket, amit nem mellesleg hazai környezetben harcolhatunk ki. Körmenden bátran alkalmazzák a tehetséges fiatalokat a felnőtt csapat edzésein és mérkőzésein is. Emlékezhetünk, nem is olyan rég a kecskeméti NB I.-es bajnokin szinte a komplett U20-as alakulatát volt kénytelen bevetni a klub a sok sérült miatt. Az Egis Körmend ificsapatának sikere több összetevős.

Kocsis Tamás szerint a keret legfőbb ereje a csapatszellemben rejlik.

– Kiváló emberekből áll ez az U20-as csapat, akik a magánéletben is nagyon jó barátok – hangsúlyozta a tréner. – Korábban is volt jó alapanyag Körmenden, sokaknak azonban derogált a felnőtt csapatból visszajátszani az U20-ba, mert másodrangú dolognak tartották. A mostani játékosok azonban nagyon szeretnek együtt játszani, és imádnak nyerni. Kocsis Tamás hozzátette, a bajnoki címvédés mellett legalább olyan fontos az is, hogy a Rába-parti fiatalok egyre nagyobb szerephez jussanak a felnőttcsapatban.

A Morgen Ferdinánd Emlékbajnokság nyolcas döntőjének csoportbeosztása, A csoport: Egis Körmend U20, Kaposvári KK U20, NKA Pécs U20, MAFC U20. B csoport: Falco U20, Szolnoki Olajbányász U20, Budapesti Honvéd U20, SMAFC U20. A torna programja, április 21.: Szolnok–Honvéd 9.00, Falco–SMAFC 11.00, Körmend–MAFC 13.00, Kaposvár–Pécs 15.00, ünnepélyes megnyitó 16.45, Szolnok– SMAFC 17.30, Honvéd–Falco 19.30. Április 22.: Pécs–Körmend 9.00, Kaposvár–MAFC 11.00, SMAFC–Honvéd 13.00, Falco–Szolnok 15.00, MAFC–Pécs 17.00, Körmend–Kaposvár 19.00.