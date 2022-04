A MAFC utánpótlásában nevelkedett Mócsán Bálint 2020 augusztusában érkezett a piros-feketékhez. Az idei szezonban nem sok sikerélményben volt része a 25 éves tehetséges kosarasnak, mindössze egy mérkőzésen, a ZTE elleni szezonnyitón tudott részt venni, ahol hat pontot szórt. Azóta viszont térdsérülése miatt folyamatosan járja kálváriáját.

„Hónapok óta várunk arra, hogy Mócsán Bálint újra egészséges legyen és pályára léphessen az Egis Körmend színeiben. Sajnálatosan azonban a felépülése nagyon elhúzódik, az idei szezonban már egészen biztosan nem léphet pályára” – olvasható az Egis Körmend közösségi oldalán. Így aztán a klub vezetése és a játékos áttárgyalták a jelenlegi helyzetet és arra jutottak, hogy közös megegyezéssel szerződést bontanak.

– Nem titok, hogy továbbra is küszködök a térdsérülésemmel – világított rá jelenlegi állapotára Mócsán Bálint. – A műtétet követően is gyulladásos, ödémás maradt a térdem. Járok gyógytornára, kezelésre, igyekszem maradéktalanul betartani minden orvosi utasítást, de ez egy hosszadalmas folyamat lesz. A bajnokságban már a középszakasznál tartanak, ami hamar lezajlik, aztán következik a playoff – nincs idő a visszatérésemre – fogalmazott a kosárlabdázó, aki ezután is számíthat a csapatra, de a klubot és saját magát sem akarta áltatni azzal, hogy még idén visszatér a pályára. Így született meg a játékos elmondása szerint a lehető legkézenfekvőbb megoldás, azaz a válás. A Körmendnek az idei szezon hátralévő részére kell fókuszálnia, Mócsán Bálintnak pedig a felépülésére. A kontratusa egyébként idén nyáron járt volna le.

– Fontos kiemelnem, hogy nem a klub jutott erre az elhatározásra, hanem a két fél közösen – ezt már Kozma Gergő ügyvezetője hangsúlyozta. – Bálint végig korrektül állt hozzánk, és merem mondani, hogy mi is hozzá. Sajnálatos, hogy így alakult, nagyon szerette volna ő is és mi is, ha még idén vissza tudott volna térni a pályára. A kérdésre visszatérve pedig: ez egy hoszszú, hónapokon keresztül tartó, folyamatos egyeztetések után megszületett közös döntés volt, mostanra tisztázódott 100 százalékban mind a két fél részéről, hogy ebből már nem lesz visszatérés az idei szezonban, így ezt a döntést láttuk az egyetlen opciónak. Ezúton is szeretném az egész klub nevében megköszönni azt, amit a csapatért tett, és remélem, hogy lesz még lehetősége Egis Körmend-mezbe öltözni – fűzte hozzá az ügyvezető.

Mócsán Bálint úgy véli, nyár közepére teljesen fel kell épülnie. Térde egyelőre változatlanul fáj, ha nagyobb terhelésnek teszi ki. – Augusztusban, a felkészülési időszakra már mind fejben, mind pedig fizikálisan szeretnék 100 százalékos állapotba kerülni, amire látok is esélyt, csak addig még jó pár lépést meg kell tennem.