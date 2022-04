Észak



Sitke–Bozsok 0-6 (0-2). Sitke, 50 néző, vezette: Varga S.

Sitke: Kelemen – Szakos (Csonka), Bagoly, Lakatos (Bejczy), Németh K., Gyürü, Papp B., Németh Z., Németh M., Pencz, Imre.

Bozsok: Farkas G. (Szenteleki Á.) – Bigner, Kratochwill (Szalai), Kalmár, Nagy Zs. (Kaposi), Pál (Szenteleki B.), Dévényi (Pónácz), Hankó, Dobány, Tompek, Kiss M.

Gólszerzők: Hankó, Kaposi, Dobány Patrick, Kalmár, Kiss M., Pál.

A Bozsok – amelyben mindenk játékos jól teljesítményt nyújtott – megérdemelt sikert aratott a tartalékos hazaiak felett. A sitkei U19 –es csapat győzelméért azonabn jár a gratuláció!



Sé Honvéd–Elektromol Spari 5-3 (4-0). Sé, vezette: Kedves R.

Sé: Földi – Kovács K., Werderits (Kiss Márton Balázs), Muzsai (Hende), Boldizsár, Nemes (Kiss Mi.), Fichtacher, Soós (Molnár B.), Tóth F., Kiss Má. (Vámos), Uri.

Spari: Horváth G. – Kovács A., Pulai, Kovács T., Varsányi, Schmidt, Láda, Jónás, Németh V. (Barbalits), Bolfán, Németh R.

Gólszerzők: Soós, Molnár B., Werderits, Kiss Má., Tóth F., ill. Pulai (2), Varsányi.

Nem is olyan régen még a felsőház meghatározó csapatai most alsóházi rangadót vívtak – de mindig van egy különleges feelingje az összecsapásaiknak, ez most is így volt. Az első félidő nyomasztó hazai fölénnyel telt. Számos helyzetet kidolgoztak a séiek, a jobbnál-jobb lehetőségek közül négyet is kihasználtak, így megnyugtató előnnyel vonultak szünetre, eldőlni látszott a találkozó. Azonban a vendégek nem így gondolták. Az öltözőben maradt Sét szórványos ellentámadásokkal lepték meg, és kihasználva a védelmi hibákat gyors egymásutánban – két perc – alatt kétszer is betaláltak. Sőt, a Spari értékesített egy büntetőt is, így egy gólosra apadt a hazai előny. A kissé megzavarodott házigazda a félidő második felében már megérkezett a meccsbe is, és egy gyönyörű szabadrúgásgóllal magabiztossá tette a győzelmét. Egy gólgazdag élvezhető mérkőzésen, kitűnő játékvezetés mellett, megérdemelt hazai győzelem született.



Újperint–Csepreg 2-2 (0-2). Szombathely, vezette: Imre B.

Újperint: Biró – Takács (Kovács A.), Kovács Zs. (Jagodits), Iszak, Baranyai, Kovács G. (Szabó Z.), Egyed, Horváth M., Hegedűs, Németh P. (Hazafi), Kiss Á.

Csepreg: Jakatics – Kótai, Steiner M., Tájmel, Kossuth (Merk), Nika M. (Baranyai), Pócza (Kovács B.), Nika B. (Németh O.), Nagy D., Lukács, Steiner C. (Takács).

Gólszerzők: Hazafi, Egyed, ill. Kótai, Lukács.



Uraiújfalu–Kemenesalja 10-1 (4-1). Uraiújfalu, vezette: Talabér N.

Uraiújfalu: Niczki – Szabó M., Gallen, Szabó B., Burka (Németh B.), Tóth D., Pungor, Kovács G., Fehér, Keszei (Csete), Agg (Kollárits).

Kemenesalja: Nagy Sz. – Belegrai, Vajda, Szakál (Kolompár), Őri, Dobson, Berecz, Czöndör (Veszprémi), Szalay, Lőrincz, Péter.

Gólszerzők: Tóth D. (4), Németh B. (3), Szabó M. (2), Burka, ill. Czöndör.

A hazai csapat nagyszerű teljesítményt nyújtott és gólparádét produkált sportszerűen küzdő ellenfelével szemben. Az Uraiújfaluban mindenki jól teljesített.



Pecöl–Gérce-Vásárosmiske 4-2 (1-1). Pecöl, 100 néző, vezette: Ódor Á.

Pecöl: Kollarics – Pálfi, Kurucz, Szemes Z., Farkas E., Varga Gy. (Hóbor), Farkas A., Iszak, Németh Á. (Szemes B.), Horváth B. (Czeglédi), Balázs (Németh I.).

Gérce: Fehér (Lengyel) – Máthé, László, Pethő, Lerik, Mórocz, Major (Kiss L.), Nunkovics (Sali), Kovács T., Csonka (Soós), Kövesdi.

Gólszerzők: Farkas A. (2), Iszak, Farkas E., ill. Máthé, Pethő.

Kiállítva: Szemes Z. (92., Pecöl).



Jó felfogásban futballozott, jó teljesítményt nyújtott a házigazda. Már az első félidőben, széllel szemben is több helyzetet kidolgozott, mégis a vendég került előnybe – ám még a szünet előtt jött az egynelítés. Fordulás után, a széltől támogatva már egyéretleműen ellenfele fölé nőtt a vendéglátó, biztos győzelmet aratott. A pecöli gárda jobbulást kíván a Gérce megsérült kapusának.



Söpte–Alsóújlak 2-2 (1-1). Söpte, 80 néző, vezette: Szabó III. Z.

Söpte: Gombor – Mester, Németh M., Kovács E., Rómer, Horváth B., Hujber G., Hujber B. (Fogl), Koronczai, Vámos, Koszokovits.

Alsóújlak: GÁBOR – Kaposi, VARGA K., PADOS (TOLDI), Varga Á. (Nagy Z.), VARGA N., Káldi M. (KÁLDI I.), FARKAS M., ÓDOR, Hancz (Tóth Á.), Varga R. (Papp A.).

Gólszerzők: Rómer, Hujber G., ill. Varga R. (2).

A veszélyesen kontrázó vendégek megérdemelten vitték el az egyik pontot a mezőnyfölényben futballozó Söpte otthonából.



Gencsapáti–Szeleste-Pósfa 2-2 (2-0). Gencsapáti, vezette: Horváth B.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Janzsó, Kovács Gé. (Szigetvári), Varga R., Mester, Dancs, Petrőczi, Egyed, Lőrincz (Tóth B.), Kovács Gá., Tar.

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Nardai, Pomper, Kovács A., Szabó B., Kovács T., Varga M., Horváth D. (Tóth R.), Kovács R., Földi, Trittremmel.

Gólszerzők: Tar, Varga R., ill. Kovács R., Varga M.

Az első félidőben a hazaiak, a másodikban a vendégek szereztek gólokat. A mérkőzés hajrájában mindkét csapat megszerezhette volna a győzekmet jelentő találatot, de a helyzetk mindkét oldalon kimaradtak. Így maradt az igazságosnak mondható döntetlen.



A 24. forduló menetrendje, szombat, 17.00: Kemenesalja–Pecöl. Vasárnap, 17.00: Bozsok–Uraiújfalu, Csepreg–Sitke, Elektromol Spari–Újperint, Conoil Mersevát–Sé Honvéd, Alsóújlak–Gencsapáti, Gérce-Vásárosmiske–Söpte.



Dél



Tanakajd–Pinkavölgye-Felsőcsatár 1-1 (0-1). Tanakajd, vezette: Mónos J.

Tanakajd: Marcz L. – Gombkötő, Kölkedi (Tóth J.), Marcz G., Marcz D., Pál, Kalmár, Filakovszky (Varga M.), Marcz M., Könczöl, Kiricsi.

Felsőcsatár: Szabó C. – Czlenner, Horváth L., Cobzaru, Horváth Sz., Krancz, Schmalzl (Takács), Böhm, Hábetler, Orbán, Krajczár (Terentii).

Gólszerzők: Kölkedi, ill. Schmalzl.

Az előző fordulóban mindkét csapat nyerni tudott, ezért jó előjelekkel várták a szurkolók a találkozót. A vendégek hamar megszerezték a vezetést, de gyorsan múlva jött a hazai válasz. A mezőnyben nagy csaták zajlottak, de érződött a tanakajdi dominancia. De ezen a napon a Tanakajd hadilábon állt a szerencsével és a kapufa is a Felsőcsatárral volt. A hosszabbítás perceiben jogos büntetőhöz jutott a hazai csapat – amit nem tudott gólra váltani. A játék képe alapján győzelmet éremelt volna a Tanakajd.



Bajánsenye–Horváth Ranch Kft. Nádasd 2-5 (1-2). Bajánsenye, 100 néző, vezette: Bazsó F.

Bajánsenye: Kalamár – Bacsák, Vörös, Kucsera, Horváth M., Luter, Kosár, Könye-Balla, Kovács I., Horváth Z., Stunya.

Nádasd: Rejtli – Varga M., Horváth A. (Szabó Á.), Meskó, Tuboly, Németh Bo., Szabó D., Németh Be. (Pomper), Burka, Gerencsér, Szabó Z.

Gólszerzők: Horváth Z., Horváth M., ill. Meskó (3), Pomper, Németh Bo.

Több meghatározó játékosát nélkülöző hazai együttes kulturált, a mezőnyben tetszetős játékkal lepte meg ellenfelét. A jobb játékerőt képviselő, gólra törően futballozó vendég azonban megérdemelt győzelmet aratott.



Tutitextil-Körmend VSE–Szentpéterfa 5-0 (1-0). Körmend-Horvátnádalja, 150 néző, vezette: Bíró O.

Körmend: Sály – Velekei, Popovics, Törő (Horváth Á.), Szatmáry (Sákovits), Horváth Dávid, Petrovics, Horváth A. (Horváth Dániel), Vilics, Szabó P. (Papp P.), Szakasics.

Szentpéterfa: Sákovits – Udvardi, Wágner, Skrapits D., Gaál, Farkas Henrik Milán, Farkas A., Hoós B., Hoós Á., Skrapits I., Baranyai (Páll).

Gólszerzők: Horváth Dávid (2), Papp P., Vilics, Velekei.

Kiállítva: Hoós Á. (73., Szentpéterfa).