Csepel után ezúttal Békés megyében, Orosházán küzdöttek meg a címeres válogatottmezekért az U20-as korosztály kötött- és szabadfogású, valamint női versenyzői. A súlycsoportok nagy része körmérkőzések, valamint nordic rendszer szerinti lebonyolításban zajlottak. A Haladás VSE színeiben Buday Bálint, Nemes Bálint, valamint Hegedüs Levente lépett szőnyegre a szabadfogásúak között. Nemes Bálint a 65 kilogrammosok mezőnyében négy mérkőzéséből mind a négyet technikai tussal, azaz 10-0-ával nyerte, így a dobogó legfelső fokára állhatott. – Bálint fogyasztott pár kilót, ezért az első meccse nehezebben indult – idézte fel Veréb István, a Haladás VSE birkózószakosztályának vezetője. – Aztán egyre jobb formába lendült birkózónk, a döntőben versenyzett a legjobban, amit szintén 10-0-ra nyert meg.

Ez volt a második győztes válogatója, még hátravan számára az országos bajnokság, de az eddigi pontok alapján már kijutott a római Európa-bajnokságra, amely június végén lesz. A 86 kilogrammosok között indult Hegedüs Levente, aki két győztes és két vesztes mérkőzéssel a háta mögött végül a harmadik helyen zárt. Veréb István szerint a birkózó előbbre is végezhetett volna, ha kicsit nagyobb az önbizalma. Buday Bálint a 65 kilogrammosok mezőnyében az Eb-ezüstérmessel kezdett, akitől kikapott, majd második mérkőzésén is alulmaradt, így ő is a harmadik pozícióban végzett. Csapatversenyben a Haladás VSE 15 pontjával a dobogó harmadik fokára léphetett fel az ÚTE (22) és az FTC (17) mögött. Hétvégén rendezik a felnőtt országos bajnokságot, ahol Ligeti Dániel sérülése miatt nem indul. Veréb István tájékoztatása szerint jól halad Dani rehabilitációja, szépen gyógyul a Haladás VSE Európa-bajnoki bronzérmesének a combhajlító izma.