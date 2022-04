AVUS–Oázis SC 15-7 (5-2, 3-3, 3-1, 4-1). Szombathely, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Pintér, Veilandics. AVUS: Horváth D. – Csaba 3, Németh L., Szabó B. 1, Landherr 1, Sági, Kurucz 3. Csere: Kovács B., Makarenko 2, Hajmási 1, Juhász S., Baranyai, Berényi 1, Pónya 1, Kovács K. 2. Edző: Zoufal Norbert. Oázis: Pápai – Békési, Diaz, Csutorás Barna 2, Csutorás Bence 1, Gergely 1, Dolnay. Csere: Nagy A. 1, Kovács M., Jakab, Matesz, Kohári 2. Edző: Szabó Gábor.

A harmadik helyen álló AVUS és a sereghajtó Oázis összecsapásának egyértelműen a hazaiak voltak az esélyesei. Ennek ellenére több mint négy percet kellett várni az első Aligátor-gólra. Aztán sorban jött a többi találat is, rövidesen már 4-0-ra vezettek a szombathelyiek. Az első negyed végén 5-2-es vasi vezetést mutatott az eredményjelző-tábla.

A második negyedben is tartotta előnyét a hazai csapat, bár a lelkesen játszó vendégek minden tőlük telhetőt megtettek – de látszott a két gárda közötti minőségi különbség.

A harmadik negyed 8-5-ös hazai vezetésről indult. A vasiak aztán fokozatosan elhúztak, sorban lőtték góljaikat, így az utolsó negyedre gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés (11-6). A szombathelyiek azonban az utolsó negyedet is igyekeztek komolyan venni, és 15 gólig meg sem álltak. A végeredmény: 15-7. A gólerősen játszó aligátorok ilyen arányban is megérdemelten nyertek, nem volt egy súlycsoportban a két együttes.

Az AVUS legközelebb szombaton az éllovas KSI otthonában szállt volna vízbe, ám a találkozót elhalasztották.