Az öt ország részvételével zajló nemzetközi versenyen remekül szerepeltek a Leo Karate-do SE ifjú növendékei. Bánhegyi Péter a 10-11 éves kategóriában kata (formagyakorlat) versenyszámban nem talált legyőzőre, magabiztosan gyűjtötte be az első helyet. A kumite (küzdelem) versenyszám már szorosabb volt, de végül ott is sikerült megszereznie az első helyet. Molnár Csenge és Paksa Botond a 13-14 éves korosztályban nevezett. Csenge formagyakorlatban a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Próbára tette a tudását felnevezéssel, az egy idősebb kategóriában is, ahol értékes ezüstéremmel zárt. A küzdelemben változatos meccsen sikerült nyernie, egy újabb aranyat zsebelhetett be. Botond szintén remek napot fogott ki, katában minden mérkőzését fölényesen nyerte, ugyancsak aranyéremmel gazdagodott. A küzdelem furcsán alakult számára, két ellenfele lett volna, de az egyik a verseny napjára lebetegedett, a másik pedig a meccs előtt visszalépett – így küzdelem nélkül gyűjtötte be az első helyet. – Nagyon jól sikerült versenyt tudhatnak maguk mögött – összegzett Gál Róbert edző. – A fiatalok sokat dolgoztak, szorgalmasan készültek, megérdemlik a szép sikert. Annak pedig kifejezetten örülök, hogy mindannyian igyekeztek a maximumot nyújtani.