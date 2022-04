A listavezető, címvédő Falco nagy formában van, sorozatban 13 bajnoki győzelmet tudhat maga mögött – a hátralévő meccsek eredményétől függetlenül már megnyerte a felsőházi középszakaszt. Szombaton például a megyei rivális Körmendet győzte le nagyon simán 84-72-re. Úgy, hogy több hiányzója is akadt: a sérüléssel bajlódó Kovács Benedek, Benke Szilárd és Golomán György sem lépett pályára.

– Örülök a Körmend elleni győzelemnek, tudtuk, hogy milyen fontos ez a győzelem a városnak, a szurkolóknak – összegzett a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely válogatott centere, Keller Ákos. – Végig kézben tartottuk az irányítást, jól játszottunk, megérdemelten nyertünk. Következik a nagy rivális, a tabellán második Szolnok. Igaz, az Olaj nincs túl jó formában, legutóbbi két meccsét elbukta, kikapott Körmenden (75-89) és Fehérváron (98-85).

– Hosszúnak vélem a szezont, sok a meccs, és nem biztos, hogy hasznos a középszakasz – folytatta Keller Ákos. – Főleg azoknak a csapatoknak nehéz heti két bajnokit lejátszani, amelyek számára már nincs különösebb tét – nekünk is van még öt meccsünk, pedig már megnyertük a középszakaszt. Ezt az időszakot megpróbáljuk arra felhasználni, hogy gyakoroljunk, fejlődjünk, elérjük a csúcsformát a már tényleg téttel bíró rájátszásra. Ilyenkor lehet pihentetni a kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódó játékosokat – igaz, emiatt rendre felforgatott öszszeállításban lépünk pályára. Most is lesz olyan játékosunk, aki pihenőt kap. Ráadásul a napokban főleg nehéz volt dolgozni, hiszen a fiataljaink elsősorban a csütörtökön kezdődő U20-as körmendi országos döntőre készülnek. Ettől függetlenül persze szeretnénk győzni Szolnokon – ami nem lesz könnyű, mert az Olaj még nem biztosította be a második helyét, biztos, hogy harcolni, harapni fog, ráadásul saját közönsége előtt játszhat. Megpróbálunk ismét felszabadultan játszani, aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle – a lényeg, hogy senki ne sérüljön meg!

A felsőházi középszakasz másik szerdai mérkőzésén Sopron KC–Alba Fehérvár derbit rendeznek (18.00). Az Egis Körmend ezúttal szabadnapos.