Április 20. és 23. között 2019 után ismét Debrecen ad otthont a CXXIV. Úszó Országos Bajnokságnak. A Szombathelyi Sportiskola képviseletében Davanzo Nicol, Horváth Emma Sára, Kalmár Alíz és Kalmár Laura méretteti meg magát a versenyen Budavári István vezetőedző irányításával. Jól sikerült a háromhetes felkészülés a bajnokságra, hiszen eddig remekül szerepeltek Debrecenben a szombathelyi lányok, kiváltképp Kalmár Alíz, aki fergeteges úszással utasította maga mögé versenytársait 100 méteres mellúszásban.

– Szombathely úszósporttörténetében ez az első felnőtt bajnoki aranyérem – mondta büszkén Budavári István, a sportiskola úszószakosztályának vezetője. – Valami megtört, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy Alízzal ezt a történelmi tettet megélhettük. Külön öröm, hogy úgy érte el ezt az eredményt az úszónk, hogy a fő száma a 200 méter mell. A technikai tudás mellé megjött az az erő, amivel ezt a 100 métert így be tudta úszni – fogalmazott a tréner, aki nagyon várja, hogy a pénteki 200 méter mellen milyen időt tud úszni a szombathelyi lány. – Próbáltam nem túlgondolva, nyugodtan hozzáállni a döntőhöz – idézte fel a sportiskola első felnőtt bajnoka, Kalmár Alíz.

– Csak két dolog járt a fejemben. Az egyik, hogy ezüstérmem már van otthon, az már tudom, hogy néz ki. Úgyhogy most kell egy másmilyen. A másik pedig az volt, hogy keményen dolgoztunk István bácsival, megérdemelte már a legjobbnak járó elismerést. Még most sem dolgoztam fel teljesen, hogy valóban megnyertem a 100 méter mellet. Viszont az idő, amit és ahogy úsztam, mindenképpen biztató jel a 200 méter mellre nézve, hiszen arra tekintek fő számomként. Kalmár Laura fantasztikus egyéni csúccsal, 2.24-es idővel, életében először került a legjobb 16 közé 200 vegyesen, ami azt jelenti, hogy a 13. legjobb idővel lehetett ott a B döntőben. Már a fiatalabbak, Davanzo Nicol és Horváth Emma Sára is szépen helytálltak eddig a felnőttek mezőnyében. Emma, aki egyedül vállalt két számot, rögtön kezdésre, mindkettőben nagyon közel úszott egyéni csúcsaihoz. Nicol pedig tovább faragta 100 gyorson egyéni csúcsát.

– Több számba is neveztem a gyerekeinket – folytatta Budavári István. – Amiben még döntős vagy B döntős reményeink vannak, az az 50, illetve 100 méter pillangó Davanzo Nicollal, Kalmár Alízra pedig vár még a 200 méter mell. Pénteken rendezik a 4x100-as lánygyorsváltót, reméljük, ott is sikerül egy döntős helyet szereznünk.