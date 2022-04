A rájátszásból még három meccse van hátra a Haladásnak, de az éllovas szombathelyi gárda már megnyerte a felsőház küzdelmeit, ott lesz a bajnoki döntőben, ráadásul pályaelőnnyel. A címvédő zsinór ban hat győztes bajnokit tudhat maga mögött, és szerdán bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe is – az Aramis vendégeként nyert 8-5-re.

Az Újpest a felsőház sereghajtója, előző két bajnokiját elbukta. De otthon képes bravúrra, legyőzte például a bajnoki döntőért harcoló Veszprémet is (7-6). A Haladás most találkozik negyedszer a fővárosi gárdával: az alapszakaszban Szombathelyen nyert (4-3), Budapesten kikapott (2-3), a rájátszás első, hazai meccsén pedig ismét győzelmet aratott (4-2). Az Újpest is érdekelt volt a kupa negyeddöntőjében, de a Debrecentől hazai pályán (5-8) és idegenben (2-8) is kikapott, így búcsúzott a sorozattól.

– Jó szezont futunk, elégedett vagyok a csapattal, de még nem nyertünk semmit – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE mestere. – A folytatásban gyakorolnunk kell, szinten tartani a teljesítményünket – sőt, igyekszünk élesíteni a formánkat a bajnoki döntőre. Sokat fogjuk forgatni a csapatot, mindenkit tűzben kell tartani. Az Újpest ellen eltiltás miatt Henrique, Kovács Máté és Dróth Zoltán sem játszhat. De három kulcsemberünk nélkül is megpróbálunk nyerni. Az Újpest kellemetlen ellenfél, jó a centerjátéka, jó brazil légiósai vannak, és több válogatottja. Nehéz meccsre számítok.